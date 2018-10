Borna

Eine ungefähr 250 Meter lange Wasserleitung ist am Dienstag bei Borna neben der Bundesstraße 176 unterirdisch verlegt worden. Der Zweckverband für Wasser und Abwasser Bornaer Land (ZBL) ersetzt hier eine 20 oder mehr Jahre alte Transportleitung. In der wird Rohwasser aus den Brunnen in der Eulaaue bei Dittmannsdorf zum Wasserwerk Kesselshain befördert.

Verlegung in einem Zug

Nach einer Woche Vorbereitung sollte die Verlegung des Rohrstranges am Dienstag in einem Zuge erfolgen und bis zum Abend abgeschlossen sein. Das sagte Andreas Köhler, zuständiger Bauleiter des ZBL, der LVZ. Zwischen dem Ausgangspunkt an den Brunnen neben der B 176 und dem vorläufigen Endpunkt des ersten Bauabschnittes gegenüber der Einfahrt zur Ökologischen Station Birkenhain war in den letzten Tagen eine unterirdische Röhre gebohrt worden.

Durch die hindurch reicht ein Strang von Zugstangen. Am Endpunkt werden die 40 Zentimeter dicken Rohre Stück für Stück verbunden. Eine Maschine zieht sie stückweise mittels der Stangen durch die unterirdische Röhre. Die erreicht eine maximale Tiefe von neun Metern.

Offene Verlegung ist vermieden worden

„Das geht schnell und wir brauchen keinen offenen Graben“, nennt Köhler die Vorzüge des gewählten Verfahrens. Eine offene Verlegung hätte in dem Gelände neben der Bundesstraße einen hohen Aufwand erfordert. Die Aue der Eula, sagt Andreas Köhler, sei hier trotz des trockenen Sommers feucht und sumpfig. „Da kann man nicht einfach mit einem Bagger reinfahren.“ Es hätte eines aufwendigen Verbaus mit Spundwänden und einer ebenso aufwendigen Wasserhaltung bedurft.

Zweiter Bauabschnitt folgt

Vorbei an Kesselshain will der ZBL die Rohwasserleitung noch bis zur B 95 und dann ein Stück entlang der Straße in Richtung Borna erneuern lassen. Dieser zweite Bauabschnitt folge voraussichtlich erst im kommenden Jahr, sagt der Bauleiter.

Von André Neumann