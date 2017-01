Landkreis. Die Geflügelpest – auch als Vogelgrippe bekannt – ist im Landkreis Leipzig wieder aufgeflammt. Nach Funden infizierter toter Vögel am Stöhnaer Becken und in Dahlen erklärte das Landratsamt am Dienstag ein Gebiet im Norden des Kreises zum Beobachtungsgebiet. Zwischen Borna und Markkleeberg wurden neue Sperr- und Beobachtungsgebiete erlassen.

Ein ehrenamtlicher Naturschutzhelfer hatte im Stöhnaer Becken nördlich von Böhlen und Rötha einen toten Silberreiher entdeckt. Bei dem Tier wurde der Influenza-Virus Typ H5 nachgewiesen, wie das Landratsamt auf Anfrage erklärte.

Nachdem die Probe bereits am Freitag in das Friedrich-Loeffler-Institut zur Untersuchung geschickt worden war, liegt seit Dienstag das positive Ergebnis vor. „Damit haben wir einen weiteren bestätigten Ausbruch der Geflügelpest“, sagte Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises. Aktuell seien die Mitarbeiter des Lebensmittel- und Veterinäramtes bei den 18 Betrieben, die neu vom Sperrbezirk erfasst werden, zur Untersuchung der Tiere und Beratung vor Ort.

Eigentlich hatten die Behörden und etliche Tierhalter auf eine Entspannung der Situation gehofft. Die Sperr- und Beobachtungszonen, die nach Funden toter Vögel mit Geflügelpest-Viren am Markkleeberger See (Dezember) und am Cospudener See (November) eingerichtet worden waren, sollten in diesen Tagen aufgehoben werden. Nun fallen zahlreiche Orte nördlich von Borna erneut unter die tierseuchenrechtlichen Restriktionen.

In den Sperrbezirk fällt das Stadtgebiet von Rötha, die Stadt Böhlen einschließlich der Gemarkungen Probstdeuben und Großdeuben. Neukieritzsch ist mit dem Ortsteil Lippendorf und der Gemarkung Pulgar betroffen, außerdem wird der Markkleeberger Ortsteil Gaschwitz vom Sperrbezirk mit erfasst. Hier gelten ab sofort strenge Regeln für Halter von Geflügel und Haustieren. Unter anderem dürfen Vögel nicht unter freiem Himmelt gehalten werden (Stallpflicht), Halter von Hunde und Katzen dürfen die Tiere nicht frei herumlaufen lassen.

Beides gilt auch in dem deutlich größeren Beobachtungsgebiet, hier ist aber die Liste der weiteren Bestimmungen nicht so lang wie im Sperrbezirk. Das Beobachtungsgebiet umfasst den Bornaer Ortsteil Gestewitz sowie komplett die Städte und Gemeinden Großpösna, Belgershain, Rötha, Kitzscher, Neukieritzsch, Groitzsch, Pegau, Zwenkau, Böhlen, Markkleeberg und Markranstädt.

In das Beobachtungsgebiet im Norden des Landkreises Leipzig, welches wegen des Fundes in Dahlen (Nordsachsen) ausgerufen wird, fallen mehrere Ortsteile der Gemeinde Lossatal.

Von Julia Tonne und André Neumann