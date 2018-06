Am Anfang stand eine Bedarfsanalyse. Dabei ging es um die Frage, ob es in Borna überhaupt ausreichend Bedarf an altersgerechten Wohnungen und Tagespflege gibt, sagte Harald Bieling, Geschäftsführer der Diakonie Leipziger Land am Freitag bei der offiziellen Eröffnung der neuen Tagespflege. Ab Mittwoch werden die ersten Gäste in der neuen Einrichtung in der Oststraße 1 bis 3 erwartet.

Zur Galerie Die Diakonie hat am Freitag die neue Tagespflege in der Bornaer Oststraße eingeweiht. Das Interesse ist groß.

Die Idee zur Errichtung einer Tagespflege nebst betreutem Wohnen war vor fünf Jahren entstanden, so Bieling weiter. Zwischendurch stockte das Projekt, und es kamen andere Ideen auf, etwa die Verlagerung der Sozialstation der Diakonie, die sich mittlerweile in der Lausicker Straße befindet, in das neue Gebäude. Längst ist von den insgesamt 38 Wohnungen mit Betreuung keine einzige mehr frei.

„Wir haben Wartelisten“, so der Diakonie-Chef. Dabei handle es sich um betreutes Wohnen durchaus im Wortsinne. „Es ist immer eine Person rund um die Uhr erreichbar, die Hilfe in Notsituationen bietet oder vermittelt.“ Etwa einen Arzt.

Tagespflege hat 16 Plätze

Die Tagespflege bietet Platz für 16 Gäste, die von insgesamt fünf Mitarbeiterinnen unter Leitung von Cathrin Opitz betreut werden. Errichtet wurde der farbige Block von der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS).

BWS hat den Block saniert

Die hatte bereits vor einem Jahr mit der Sanierung des Blocks begonnen, um der riesigen Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen gerecht zu werden, sagte BWS-Geschäftsführer Jan Czinkewitz. Insgesamt flossen drei Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes. Nun ist alles fertig – doch damit hat die BWS den Bedarf noch lange nicht gedeckt.

Weitere Vorhaben geplant

Aus dem Grund hat Czinkewitz noch andere Vorhaben im Hinterkopf. Möglicherweise solle das Haus in der Magdeborner Straße 1 zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut werden. „Doch das sind alles erst einmal Überlegungen“, betont er. Während an einer Stelle Neues entsteht, verschwinden an anderer Stelle Wohnblöcke.

Trotz der großen Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen lässt die BWS die Schulstraße 14-16 im nächsten Jahr abreißen. „Vom Baustil her ist das Haus nicht für eine solche Sanierung geeignet“, begründet der BWS-Geschäftsführer.

Für die Diakonie ist die neue Einrichtung in der Oststraße nicht die erste dieser Art. Sie betreibt im Landkreis Leipzig zwei Anlagen für altersgerechtes Wohnen sowie sieben Altenheime und drei Sozialstationen.

Von Nikos Natsidis und Julia Tonne