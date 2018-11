Groitzsch

Kräftig gewerkelt wird am Innenausbau der künftigen Kindertagesstätte „Schilfkörbchen“ in Groitzsch. Die Umbauarbeiten im Obergeschoss des Geschäftshauses Sebastians Hof 3 gehen zügig voran, sodass an der Übergabe an den freien Träger der Einrichtung, das Evangelisch-Lutherische Kirchspiel Groitzsch, Anfang 2019 festgehalten werden kann. Das sagte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Die bauliche Fertigstellung soll bis zum Jahresende erfolgen. Das Kommunalparlament vergab zudem drei weitere Aufträge für rund 175 000 Euro.

Dabei ging es um die Zugänge und ihre Sicherheitsanforderungen. Nötig sind getrennte Eintrittsbereiche für Kindergarten und Krippe. Während die Allerjüngsten von der Seite der bisherigen Kita-Baracke gebracht werden sollen, können die etwas Größeren mit ihren (Groß-)Eltern die Einrichtung von der Schulseite her erreichen.

Baukosten teilweise fast doppelt so hoch

Dazu sind Pflaster- und Betonarbeiten sowie der Bau einer Stahltreppe mit Betonstufen und einer Rampe vorgesehen. Den Auftrag erhielt das Unternehmen Imnitz Bau Zwenkau, der einzige Bewerber in der öffentlichen Ausschreibung. Die geforderten knapp 90 000 Euro sind fast doppelt so hoch, wie das Planungsbüro kalkuliert hatte. Diese Abweichung sei Ausdruck der allgemein guten Auftragslage der Betriebe in diesem Jahr.

Am sogenannten Laubengang des Obergeschosses auf der Hofinnenseite wird die Groitzscher Dachdeckerfirma Mario Gomille die Handläufe des Geländers aus Sicherheitsgründen höher setzen. Zudem bringt sie Lochbleche als Durchgreifschutz an. Das kostet circa 11 000 Euro. Ein anderes heimisches Unternehmen forderte nahezu den dreifachen Preis (fast 30 000 Euro).

Stufenhöhe muss verringert werden

Außerdem muss ein zweiter Fluchtweg sichergestellt werden, der über die Treppe an der nordöstlichen Seite, bei der Physiotherapie, vorgesehen war. Diese weist allerdings mit 17 und mehr Zentimetern Steigung eine größere Stufenhöhe auf, als für Kitas vorgeschrieben ist. Um die 14 bis 16 Zentimeter zu erreichen, wird nun eine verzinkte Stahlkonstruktion mit Gitterrosten errichtet. Die öffentliche Ausschreibung blieb ohne Reaktion. Von fünf direkt kontaktierten Firmen gaben dann zwei ein Angebot ab. Den Zuschlag erhielt Metallbau Buschendorf aus Droyßig (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt) für etwa 75 000 Euro. Bei der Kostenberechnung des Planers von circa 50 000 Euro hatte der zweite Bieter 132 000 Euro verlangt.

Von Olaf Krenz