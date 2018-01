Neuer Bornaer Bürgermeister Karsten Richter tritt sein Amt an

Borna. Die weiß-grüne Sachsenfahne durfte nicht fehlen. „Die gehört für mich dazu“, erklärte Karsten Richter (CDU) Dienstag früh, als er sich erstmals an seinen neuen Schreibtisch im städtischen Verwaltungsgebäude An der Wyhra in Borna setzte. Es war der erste Arbeitstag des neuen Bürgermeisters und Beigeordneten in Borna, der im vorigen Jahr vom Stadtrat als Nachfolger der Kurzzeit-Bürgermeisterin Andrea Staude (SPD) bestimmt worden war.

Richter, bis 2008 Bürgermeister von Eulatal und seither ehrenamtlicher Ortsvorsteher der Ortschaften der einstmals selbstständigen Gemeinde, hatte sich über Weihnachten eine ganz spezielle Festtagslektüre gegönnt – den aktuellen Haushalt der Stadt Borna und damit ein umfangreiches Zahlenwerk. Dabei war der Vater zweier Töchter noch bis Ende letzter Woche in der Frohburger Stadtverwaltung beschäftigt. In den nächsten Tagen will Bornas neuer Bürgermeister vor allem seine neuen Mitarbeiter kennenlernen.

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) freute sich, „dass ich jetzt wieder einen Vertreter habe“. Damit lasse sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen.

Der Schreibtisch des 40-Jährigen mit Zuständigkeit für Bauordnung, Tiefbau sowie Gebäude und Liegenschaften, am Dienstag noch leer, dürfte sich recht schnell füllen. Mit diversen Unterlagen, die sich bald neben der Sachsenfahne stapeln werden (Richter: „Ich bin Lokalpatriot und Sachsenpatriot.“). Die Aktenmappen finden dann auch neben Selma und Hannah Platz – den Bildern seiner beiden Töchter.

Von Nikos Natsidis