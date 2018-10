Borna

Trist war einmal: Aus dem bislang eher trostlosen Eingang des Bornaer Gymnasiums „Am Breiten Teich“ ist ein ansehnliches Portal geworden. Lichtleisten am Geländer, neue Lampen, Schautafeln zur Schulgeschichte und eine rundum aufgearbeitete Treppe sorgen nun dafür, „dass die Schüler schon beim Betreten der Schule sagen, dass sie sich hier wohl fühlen“, erklärte Jens Staacke, seit Juli kommissarischer Schulleiter, am Dienstagnachmittag bei der Eröffnung.

Eingangsbereich komplett saniert

Unter Auflagen des Amtes für Denkmalpflege sei der Eingangsbereich in den vergangenen Monaten komplett saniert und verschönert worden. 20 000 Euro hat das Unterfangen gekostet – Geld, das der Förderverein des Gymnasiums aufgebracht hat. „Die Idee dazu gibt es schon mehrere Jahre lang“, sagte Margitta Schade, die bis vor kurzem noch Direktorin des Hauses war.

Viel Unterstützung für den Förderverein

Allerdings sei die Umsetzung bislang an der Finanzierung gescheitert. Bis jetzt: Denn nun hatte der Förderverein die erforderliche Summe zusammen. Seit vier Jahren wurde gesammelt, „viele ortsansässige Unternehmen und Privatleute haben uns unterstützt“, machte Vorsitzender Uwe Schmidt deutlich.

Sechs Schautafeln zur Geschichte der Schule

Zu tun war einiges, wie Staacke den Besuchern am Dienstag erklärte. So bekam das Geländer erstmals eine Lichtleiste und der Treppensockel Strahler, die bisherigen Lampen wurden erneuert, Putz- und Maurerarbeiten waren notwendig. Für Kurzweil sorgen zudem sechs Schautafeln, die sich nicht nur mit der Historie der Schule beschäftigen, sondern auch zeigen, wer von wann bis wann Schulleiter war. Auch der Förderverein stellt sich auf einer Info-Tafel vor, zu guter Letzt gibt es den Aufruf „Dic cur hic“ – „sag, warum Du hier bist“.

„Aus dem eher langweiligen Eingang ist ein echter Hingucker geworden“, betonte Staacke. Er hoffe jedoch, dass sich die Schüler nicht zu wohl hier fühlten. Sonst wäre die Schautafel mit der lateinischen Aufforderung hinfällig.

Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“ für das Gymnasium

Schulleitung, Gäste, Lehrer und Schüler nutzten den Dienstag allerdings nicht nur, um das Portal zu eröffnen, sondern auch, um die neueste Auszeichnung zu feiern. Vor wenigen Tagen hatte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) neben 13 anderen Schulen dem Gymnasium Am Breiten Teich den Titel „MINT-freundliche Schule“ zugesprochen. Heißt: Die Schule setzt im Lernalltag einen besonderen Schwerpunkt auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Angebote über den Unterricht hinaus

Neben dem normalen Unterricht führt sie spezielle Projekte durch, nimmt regelmäßig an Wettbewerben teil, bietet eine praxisnahe Berufsorientierung für MINT-Berufe an, pflegt Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen und motiviert speziell Mädchen, sich für MINT-Fächer zu begeistern. „Damit stellen die Preisträger die Weichen, um zukünftige Fachkräfte zu gewinnen, die die Wirtschaft dringend braucht. Diese Schulen sind zugleich Vorreiter beim digitalen Wandel, den Schule in den kommenden Jahren durchlaufen muss“, sagte Piwarz bei der Preisverleihung.

Der neue Titel reiht sich in die Auszeichnungen für die Schule ein. Erst kürzlich war das Gymnasium mit dem Titel Verbraucher-Schule geehrt worden.

Von Julia Tonne