Neukieritzsch/Lobstädt

Als Kind ist Maik Stelzner aus Neugier mit dem Fahrrad der Feuerwehr hinterher gefahren, wenn die mit Blaulicht durch den Ort rauschte. Mitgemacht hat er erst, als er 18 war, als sein Freund, der ehemalige Wehrleiter von Lobstädt ihn geworben hatte. Da ging er im Dezember 2006 mal mit zum Dienst und blieb dabei. Sechs Jahre später war er schon stellvertretender Ortswehrleiter, nach weiteren drei Jahren Chef der Ortsfeuerwehr Lobstädt, die eine der schlagkräftigsten von den fünf Neukieritzscher Ortsfeuerwehren ist.

Gut 120 aktive Feuerwehrleute in Neukieritzsch

Seit diesem Frühjahr steht Maik Stelzner an der Spitze der reichlich 120 aktiven Feuerwehrleute. Dabei war er immer der Meinung, ein Ortswehrleiter sollte nicht gleichzeitig Gemeindewehrleiter sein. Dann aber schien der Wurm in der Gemeindewehrleitung zu sein. Nach zwei Rücktritten innerhalb einer Wahlperiode reifte die Erkenntnis, dass es nun Zeit sei, selbst noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Mit Thomas Salomon, der in der Übergangszeit die Gemeindefeuerwehr geführt hatte, und mit Sebastian Kertzscher besprach er die Aufgabenverteilung, und im April wurde das junge Team gewählt, von dem Stelzner sagt: „Ich denke, dass wir jetzt eine gute, junge Truppe gefunden haben.“

Lobstädter will fünf Jahre durchhalten

Dies und dazu das Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen des Lobstädters gepaart mit seiner Ausbildung und Erfahrung als Berufsfeuerwehrmann waren dann wohl auch der Rückhalt für die Versicherung, die er dem Neukieritzscher Bürgermeister bei der Berufung ins Amt gab, nämlich dass man nun die fünfjährige Wahlperiode durchhalten werde.

Für die hat Stelzner sich vor allem zwei Dinge auf die Fahnen geschrieben: die Personaldecke zu verstärken und generell das Ansehen der Feuerwehr und deren gesellschaftliche Stellung zu verbessern. Wobei beides auch zusammengehört und in zwei kurzen pragmatischen Sätzen des 31-Jährigen so klingt: „Wenn wir nicht mehr da sind, wenn es brennt, kommt niemand mehr. Das müssen die Leute verstehen.“

Bedürfnisse der Feuerwehrleute durchsetzen

Und so sieht er seine Aufgabe natürlich darin, die Truppe zu führen, aber auch deren Bedürfnisse gegenüber der Kommune und der Öffentlichkeit durchzusetzen. Da geht es beispielsweise um so bodenständige Dinge wie Lkw-Führerscheine. Ohne ein solches Papier bliebt das Löschfahrzeug in der Garage. Und wenn ein Feuerwehrmann die teure Fahrausbildung nur für seinen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr braucht, ist Maik Stelzner überzeugt, dann muss die Kommune den bezahlen. Bei der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch hat er sich dafür schon erfolgreich eingesetzt.

Wehrleitung will Mitglieder werben

Über geeignete Wege zur Mitgliederwerbung will sich die Wehrleitung noch beraten. Seit vier Jahren wirbt die Gemeinde mit einer Postkartenaktion um Nachwuchs. Kinder erhalten zu ihrem achten Geburtstag einen Gruß von der Feuerwehr und werden in die Jugendfeuerwehr eingeladen. In einigen Fällen soll das schon geklappt haben.

Nachwuchs für die aktive Truppe konnte damit natürlich noch nicht gewonnen werden. Der aber werde gebraucht, sagt Stelzner, auch wenn er den Bedarf nicht beziffern kann. „Je mehr Leute wir sind, um so mehr ist sichergestellt, dass immer genügend Kameraden da sind“, sagt er. Fehlen würden immer welche, allein schon wegen der Arbeitszeiten der Feuerwehrmitglieder.

Aufwandsentschädigung derzeit nur für Führungskräfte

Ein Mittel, Menschen für die Mitarbeit bei der Feuerwehr zu motivieren, sieht Maik Stelzner im Geld. „Beim Einsatz geht es manchmal auch um das eigene Leben“, erinnert der Gemeindewehrleiter an die Gefährlichkeit der Tätigkeit. Nur mit einem „Dankeschön“ und „Schön, dass ihr da seid“, schaffe man heute die Motivation nicht mehr.

In Neukieritzsch, sagt Stelzner, würden die Führungskräfte eine Aufwandsentschädigung bekommen. „Aber“, ist er überzeugt, „jeder Feuerwehrmann trägt seinen Beitrag dazu bei, dass das alles funktioniert.“ Und ein Wehrleiter sei nur so gut wie seine Mannschaft. Dabei ist ihm auch klar, dass die Kommune allein das nicht stemmen kann, das der Freistaat und die Bundesregierung sich beteiligen müssten.

Stelzner: Verantwortung auch bei den Bürgern

Verantwortung für die Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehren sieht Maik Stelzner auch bei den Bürgern. Womit er beim Thema öffentliches Ansehen der Feuerwehr ist. Die trinken immer nur Bier, sei ein verbreitetes Vorurteil. Gleichzeitig werde es als selbstverständlich angesehen, dass schon immer genug Feuerwehrleute da seien. „Es muss ein Umdenken darüber stattfinden, was wir machen“, fordert er, und lädt jeden ein, bei der Feuerwehr mal reinzuschnuppern. Der Eintritt sei freiwillig und man könne auch wieder austreten.

Für den unverheirateten Vater einer Tochter ist der Dienst bei der Feuerwehr auch eine Herzensangelegenheit. „Wir helfen jedem, der in Not gerät“, ist das Credo von Maik Stelzner.

Von André Neumann