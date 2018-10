Borna

Die Premiere des in Borna gedrehten und entstandenen Sachsensongs steht unmittelbar bevor. Das Lied von Steffen Lukas vom Radiosender PSR, ist zum ersten Mal am 24. Oktober über den Äther zu hören. Zudem sendet Lukas an dem Tag live aus der Feuerwache in der Röthaer Straße.

Videodreh bei der Feuerwehr in Borna

Vor wenigen Tagen waren Radioteam und Moderator bei der Bornaer Feuerwehr angerückt, um hier die passenden Videosequenzen für den neuen Sachsensong zu drehen. Da es eine enge Kooperation zwischen PSR und den Feuerwehren in Sachsen gibt, dreht sich in dem Lied demzufolge alles um die ehrenamtlichen Brandschützer.

Melodie stammt vom Lied „Zusammen“

Als Melodie hält bei der neuen Auflage des Songs das Lied „Zusammen“ von den Fantastischen Vier und Clueso her.

Von Julia Tonne