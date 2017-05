Mit dem ersten Spatenstich gab es am Montag den Startschuss für die Errichtung einer Anlage für betreutes Wohnen in der ehemaligen Lindholm-Klavierfabrik in der Breiten Straße in Borna. 26 Wohnungen sind geplant. In einem reichlichen Jahr soll der Umbau abgeschlossen sein. Betreiber der Wohnungsanlage ist der DRK-Kreisverband Leipziger Land.