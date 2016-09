Borna. Autofahrer in der Rudolf-Virchow-Straße in Borna bekommen seit Montagnachmittag ein lachendes oder ein trauriges Gesicht zu sehen. Je nachdem, wie schnell sie vor dem Krankenhaus unterwegs sind. Die Stadt hat zusammen mit den Städtischen Werke Borna eine Geschwindigkeitsmessanlage installiert, die in den kommenden Tagen die Daten des Verkehrs erfassen soll. „Es gab schon lange keine Messung mehr im Stadtgebiet“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke). Daher werde nicht nur vor der Klinik, sondern in den nächsten Wochen auch an anderen Orten gemessen. „Überprüft werden die Verkehrsschwerpunkte. Danach können wir entscheiden, ob es hier Handlungsbedarf zum Beispiel in Form von Geschwindigkeitskontrollen gibt“, erklärt sie.

Bereits das vorherige Gerät zur Messung hatten die Städtischen Werke gesponsert, nun war ein neues fällig, „denn uns ist ja auch daran gelegen, dass es auf den Straßen sicher zugeht“, begründet Geschäftsführer Jan Hoppenstedt das Engagement des Unternehmens. Wie Mathias Blochinger vom Ordnungsamt betont, erfasse das Gerät die Geschwindigkeiten und die Zahl der Fahrzeuge. Diese Daten würden zudem gespeichert. „Kennzeichen und Fahrzeughalter aber werden nicht erfasst.“ Nächste Station könnte die Anbindung der Grünen Harfe an die Pawlowstraße sein.

Von Julia Tonne