Am Sonnabend

Der Bürgerverein „Stadtmühle Groitzsch“ strickt weiter an einer Legende. An der der Olsenbande. Egon, Benny, Kjeld und Yvonne aus den dänischen TV-Kriminalkomödien stehen am Sonnabend im Mittelpunkt des Mühlenradfestes. Unter anderem wird ihr „Groitzscher Coup“ uraufgeführt.