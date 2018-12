Neukieritzsch

Der 19-jährige Fahrer eines Peugeot 207 war am Mittwochnachmittag von Großzössen nach Eula unterwegs. Während seiner Fahrt kam er nach links von der Straße ab, lenkte gegen, geriet ins Schleudern und danach wieder nach links. Er kollidierte mit mehreren Bäumen, sein Auto kippte letztendlich im Straßengraben aufs Dach.

Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro

Der junge Mann hatte wohl einen „Schutzengel“, denn er kam mit leichten Verletzungen davon, wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Auto und den Bäumen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 19-Jährige hat ein Verwarngeld zu zahlen.

Von LVZ/gap