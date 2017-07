Neukieritzsch: Deutzener Kleingärtner suchen Lösung für Leerstand

Fast scheint das Kleingartenidyll in der Gartenanlage „Zur Erholung“ am Wasserturm in Deutzen perfekt zu sein. Aber dennoch schaut auch dieser Kleingartenverein mit besorgtem Blick in die Zukunft. Das Problem ist ein zunehmender Leerstand in der Anlage. 15 von insgesamt 54 Kleingärten werden derzeit nicht mehr bewirtschaftet.