Neukieritzsch/Lobstädt. Jetzt werden auch die restlichen Garagen des Garagenhofes am Friedhof in Lobstädt verkauft. Das Grundstück, dessen Verkauf der Gemeinderat beschlossen hat, ist mit 32 Garagen bebaut, neun davon befinden sich in Privatbesitz. Käufer ist offenbar ein in der Schweiz lebender Leipziger, der die Vermietung von Garagen zum Geschäftsmodell gemacht hat. Der hatte vor einigen Jahren bereits die südliche Seite des Garagenhofes vom Freistaat Sachsen gekauft. Problematisch ist die Grundstücksgrenze, die verläuft diagonal durch den Garagenhof, so das gegenseitige Überfahrtsrechte erforderlich sind. Deswegen zeigte sich die Gemeinde schon im vorigen Jahr aufgeschlossen gegenüber dem Kaufgesuch.

„Wir beseitigen damit problematische Situationen beim Grundstück, bei der Zuwegung und bei der Abrechnung der Kosten“, begründete Bauamtsleiter René Hertzsch den Vorschlag der Verwaltung, das Gelände zu verkaufen. Auch Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) bezeichnete es als die „beste Variante“, wenn die Kommune sich von dem Grundstück trennt und es nur noch einen Eigentümer gibt. Zwar gab es auch einen weiteren Kaufinteressenten, bestätigte Hertzsch auf Nachfrage, doch wollte man an eine Hand verkaufen, um nicht die jetzigen Probleme auf Private zu übertragen.

Der Gemeinderat stimmte dem Verkauf für 2999 Euro zu mehrheitlich bei zwei Enthaltungen zu. Alle Miet- und Pachtverträge, heißt es seitens der Verwaltung, würden vom Käufer übernommen.

Von André Neumann