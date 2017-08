Neukieritzsch: Jahrgangsübergreifender Unterricht startet in Deutzen

Am Montag beginnt in der Grundschule in Deutzen das jahrgangsübergreifende Lernen. Eingeschult werden 18 Kinder, die zukünftig mit 14 Zweitklässlern Mathe, Sachkunde und Deutsch büffeln. Zunächst noch nach Klassenstufe getrennt, sitzen sie schon bald gemeinsam an den Pulten. Nötig war das neue Konzept, um die Schule zu erhalten.