Neukieritzsch: Krawallbär legt erneut zu – 10 000 Euro für Bärenherz

Neukieritzsch/Leipzig. Er hat es wieder getan. Der Krawallbär hat gebrüllt, viele haben geholfen, und kurz vor dem Ende des Jahres überreichte der drollige Kerl, in dessen Kostüm der Neukieritzscher André Karsupke (32) steckt, dem Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig 10 000 Euro. Es sei „die erfolgreichste, aber auch anstrengendste Spendenaktion“ gewesen, lässt Karsupke seine Freunde und Anhänger auf Facebook wissen. Das hat er schon im vorigen Jahr gesagt, als die Spende 7500 Euro betrug.

In diesem Jahr fand die Aktion zum vierten Mal statt. Was als Gag auf Konzerten der Gruppe Krawallbrüder begann, als der Neukieritzscher ins Bärenkostüm schlüpfte, hat sich mittlerweile als Spendenaktion verselbstständigt. Für einen begrenzten Zeitraum im Jahr öffnet Karsupke einen Internetshop, in dem er mit Hilfe vieler Freunde selbst entworfene T-Shirts mit jährlich wechselnden Gesichtern des Krawallbären verkauft. In diesem Jahr reichlich 600. Für den einzigen Zweck, Spenden für das Kinderhospiz Bärenherz zu sammeln. Dort werden schwerstkranke Kinder bis zum Tod liebevoll betreut.

Daneben wirbt André Karsupke in seinem Bärenkostüm nach wie vor auf Veranstaltungen für die Aktion. In diesem Jahr konnte man ihm unter anderem bei verschiedenen Musikfestivals und natürlich bei der 175-Jahr-Feier im heimischen Neukieritzsch begegnen. Auf diese Weise füllt neben dem Erlös für die T-Shirts, die längst eine Fan- und Sammlergemeinde haben, so mancher zusätzliche Euro die Spendenkasse. Kurz vor Weihnachten wurde der Scheck in Leipzig übergeben.

