Neukieritzsch: Lippendorfer haben ihr Katharina-Luther-Haus eingeweiht

Neukieritzsch/Lippendorf. Die Lippendorfer haben ihr saniertes Kirchgemeindehaus in Besitz genommen. Beim ersten Gottesdienst anlässlich der Einweihung kamen so viele Gäste, dass der Andachtsraum nicht allen Platz bieten konnte. Pfarrer im Ruhestand Thomas Krieger, der den Bau nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst noch weiter geleitet hatte, sprach von der „guten Stube Lippendorfs“, die hier entstanden sei.

Das sanierte Kirchgemeindehaus in Lippendorf. Quelle: Andreas Döring

Mit seiner Mehrfachnutzung dürfte das Haus jetzt tatsächlich wieder stärker in den Mittelpunkt des Dorfes rücken. Zum einen sollen hier wieder Gottesdienste abgehalten werden. Zugleich wird eine Heimatstube im Erdgeschoss zum Domizil des Heimatvereins. Außerdem beherbergt das Haus, welches den Namen Katharina-Luther-Haus trägt, die Ausstellung „Das weibliche Gesicht der Reformation“, in der der Heimatverein des Bornaer Landes starke Frauen von Katharina von Bora bis in die heutige Zeit in den Blickpunkt rückt.

Eine wichtige Funktion übernimmt das Lippendorfer Pfarrhaus jetzt auch als zentrales Archiv für den Kirchenbezirk Leipziger Land und für die Kirchgemeinde Lobstädt-Neukieritzsch selbst. Zur Eröffnung, der unter anderem Superintendent Matthias Weismann, der Bornaer Pfarrer Thomas Malschützke, Landrat Henry Graichen und der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (beide CDU) beiwohnten, spielten der Posaunenchor und Dirk Zelle an der Orgel.

Auch Katharina von Bora selbst war anwesend, dargestellt von Susan Graichen. Währenddessen brachte die Nachmittagssonne die farbigen Bleiglasfenster so richtig zur Geltung, die aus der ehemaligen Taborkirche des devastierten Ortes Heuersdorf stammen und jetzt das Katharina-Luther-Haus schmücken.

Von André Neumann