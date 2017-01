Neukieritzsch/Lobstädt. Die Lobstädter Kinder können sich schon mal auf eine große Kletterspinne freuen. Grundschule und Hort Lobstädt erhalten dafür von der Stiftung „Lebendige Gemeinde“ Neukieritzsch eine Zuwendung von 15 000 Euro.

Nachdem Lobstädt seit dem vorigen Sommer eine moderne neue Sporthalle hat, wurde auch das Außengelände neu gestaltet. Bei der Planung dafür waren Schule und Hort gefragt worden, welche Außenspielgeräte für die Kinder gebraucht werden. Die Planer, sagt Schulleiterin Petra Zapfe, hatten einen Vorschlag gemacht und viele gute Ideen unterbreitet. Allerdings hätten die nicht ganz mit den Wünschen der Kinder übereingestimmt. „Unsere Kinder lieben Fußball und Inliner fahren, und sie wollen klettern“, weiß die Schulleiterin.

Für den Fußball bietet der neue Bolzplatz beste Voraussetzungen. Ob der gepflasterte Hof zum Fahren mit Inlinern geeignet ist, haben die Hortkinder schon mal getestet. Fürs Klettern stehen die Zeichen jetzt aber ganz deutlich auf Grün: Bei der Frage, welche Art Klettergerüst es sein soll, halfen die Kinder. Viele von denen fahren nämlich gern nach Leipzig in den Clara-Zetkin-Park, weil dort eine große Kletterspinne steht. So eine sollte es also sein.

Allerdings sah sich die Gemeinde außerstande, eine solche Kletteranlage aus Stangen und Seilen zu finanzieren, denn für die Höhe, die Schule und Hort sich vorstellten, geht es bei 10 000 Euro erst los. Also suchte die Schule nach anderen Geldquellen und kam auf die Stiftung. Schulleiterin Zapfe ließ sich einen tollen Titel für das Projekt einfallen und schrieb „Kluge Köpfe klettern – Klettern kurbelt Köpfe an“ in den Antrag an die Stiftung.

Dort fand man die Idee gut, weswegen die Stiftung nun 15 000 Euro zur Verfügung stellt. Wobei das Geld bestenfalls nur für das Gerät gedacht ist, wenn es gelingen sollte die Fundamente und das nötige Sandbett mit Eigenleistungen der Eltern und des Bauhofes zuwege zu bringen.

Aufgestellt werden soll die Kletterspinne auf der Fläche, auf der bis zum vorigen Sommer noch die alte Sporthalle stand. Dort würde sie dann wahrscheinlich auch außerhalb von Schul- und Hortzeit öffentlich zugänglich sein. Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) kann sich das genauso vorstellen wie Schulleiterin Petra Zapfe. Schließlich sei ja auch die Sporthalle außerhalb der Schulzeit für die Öffentlichkeit zugänglich, sagt die Schulleiterin. Den Bolzplatz würden die Kinder des Ortes schon jetzt auch außerhalb der Schulzeit nutzen.

Die 15 000 Euro sind mit Abstand die höchste Summe für ein Projekt, die die Stiftung in diesem Jahr vergibt. Angesichts dessen wunderten sich kürzlich beim Neukieritzscher Neujahrsempfang etliche Gäste und unübersehbar besonders Bürgermeister und Stiftungsvorsitzender Thomas Hellriegel (CDU) darüber, dass weder die Schulleiterin, noch die Hortleiterin noch die Chefin des Elternrates zur Vergabe der Zuwendung anwesend waren. Lehrerin Ute Piosek rettete schließlich die Ehre der Schule und nahm den Zuwendungsbescheid entgegen.

Von André Neumann