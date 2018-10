Borna Straßenprojekt - Neukieritzsch: Neue Ortsverbindung greifbar Die Wiederherstellung einer Straßenverbindung zwischen Neukieritzsch und dem Ortsteil Kahnsdorf ist greifbar. Frühestens Mitte 2019, sagt der Bergbausanierer LMBV, könnten die Planungen beginnen.

Ungefähr hier könnte in ein paar Jahren eine neue Straße in die Kreisstraße 7930 bei Kahnsdorf münden. Am Horizont ist ein Funkmast in Neukieritzsch zu sehen. Quelle: André Neumann