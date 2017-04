Neukieritzsch. Ein kalter Wind weht dieser Tage durchs Neukieritzscher Freibad. Schwimmmeister Mirko Bruschke versucht es am Dienstag trotzdem schon mal nur mit T-Shirt, bevor er dann doch die Trainingsjacke darüber zieht. Sein neuer Chef, Jörg Wiltschko von der Böhlener Firma Konform, trägt dicken Pullover, Weste und Wollmütze. Noch ist keinem der beiden so richtig nach Badesaison zumute, doch in anderthalb Wochen, sagt Bruschke, wird das Wasser eingelassen. Zur Eröffnung am 15. Mai, da ist er sicher, werden vormittags um zehn die ersten Stamm-Besucher vor der Pforte stehen.

Denn nach der Vergabe an den privaten Betreiber öffnet das Bad jetzt wieder täglich zehn Uhr morgens. „Außer bei schlechtem Wetter“, wie Wiltschko sagt. Darüber, glaubt Mirko Bruschke, werden sich neben den Frühschwimmern auch viele Schulkinder in den Ferien freuen. Neben dem Schwimmmeister, den das Freibad- und Dienstleistungsunternehmen eingestellt hat, wird ein weiteres bekanntes Gesicht am Beckenrad stehen. Die Bundesfreiwilligendienst-Stelle von Rettungsschwimmer Mario Blas bei der Gemeinde Neukieritzsch läuft jetzt aus und Wiltschko stellt ihn für die Saison ein.

Das Neukieritzscher Bad ist das vierte für das Böhlener Unternehmen. Für Wiltschko steht fest: „Es ist wichtig, dass eine Gemeinde ein solches Bad hat.“ Das in Neukieritzsch sei ein sehr schönes in erhaltenswertem Zustand, lobt er. Neben der großen Liegewiese mit viel Platz wahlweise in der Sonne oder unter großen, Schatten spendenden Bäumen, seien die modernen Sanitäreinrichtungen in der Parkarena ein großer Vorzug.

Einen weiteren findet er beim Blick auf die Eintrittspreise, welche die Gemeinde gegenüber der vorigen Saison leicht angehoben hat: „Hier gibt es noch eine Saisonkarte, das ist super.“ Die Saison dauert wie bei den anderen Konform-Bädern bis zum 31. August und nur wenn es dann immer noch warm genug ist bis Mitte September.

Versorgungstechnisch können sich die Freibad-Nutzer in der bevorstehenden Saison auf Jörg Jacob und sein Team von der „Auszeit“ verlassen, die auch wieder hausgemachtes Eis anbieten wollen.

Von André Neumann