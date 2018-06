Neukieritzsch/Elstertrebnitz

Es ist noch nicht lange her, da tauchte auf der jüngsten Sitzung des Neukieritzscher Gemeinderates die Frage auf, ob denn im Park an den Bruchteichen für Spaziergänger ein paar neue Bänke aufgestellt werden könnten. Das sei schon in die Wege geleitet, antwortete Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) am 29. Mai. Jetzt ist es so weit. Drei schwere, aus Robinienholz zusammengebaute rustikale Bänke sind an den Bruchteichen aufgestellt worden.

Bau im Fach Arbeitslehre

Gebaut haben sie Schüler der Schule zur Lernförderung in Elstertrebnitz im Unterrichtsfach Arbeitslehre. Das Material, auf Länge zugesägte Stämme und Äste von Robinien, stellt das Bergbauunternehmen Mibrag zur Verfügung, mit dem die Schule seit zwölf Jahren eine Kooperation verbindet.

Innerhalb dieser unterstützt die Mibrag verschiedene schulische Projekte, und jährlich findet eine gemeinsame Pflanzaktionen mit der Stiftung Wald für Sachsen statt. Der Bau von Sitzbänken für Parks gehört ebenfalls zur Zusammenarbeit. Nachdem die Schüler mehrere Bänke für Orte im sachsen-anhaltinischen Teil der Elsteraue gebaut hatten, profitierten in den letzten zwei Jahren auch sächsische Kommunen von der Zusammenarbeit des Bergbauunternehmens und der Schule.

Bänke sind für Spaziergänger gedacht

Die drei Bänke für Neukieritzsch vermittelte der hiesige Angelsportverein. Die neuen Sitzmöbel seien aber bei weitem nicht nur für die Angler gedacht, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jens Littmann, sondern vor allem für Spaziergänger. Bei der Herstellung der Bänke lernen die Schüler in Elstertrebnitz etliche handwerkliche Fähigkeiten und den Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen. Insbesondere das Hobeln der Sitzflächen und der Lehne nimmt einige Zeit in Anspruch, erzählt Lehrer Uwe Fleischer.

Die neuen Bänke sind massiv und schwer. Das lässt sowohl Lehrer Uwe Fleischer als auch Maik Simon, Öffentlichkeitsverantwortlicher bei der Mibrag, und Bürgermeister Thomas Hellriegel hoffen, dass sie nicht geklaut werden. Sitzen kann man darauf jedenfalls ganz gemütlich, ergab die Probe durch die Erwachsenen und die vier Schüler Lucas, Luca, Joaquin und Steven.

Von André Neumann