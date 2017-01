Neukieritzsch. Männer als Lehrer an Grundschulen sind nicht ganz so selten wie Kindergartenerzieher. In kleinen Grundschulen sind sie aber trotzdem eher die Ausnahme. Die in Neukieritzsch hat seit diesem Schuljahr männliche Verstärkung. Und Florian Freihube (26) hat hier seinen Traumjob gefunden.

Dabei wusste der in Wittenberg aufgewachsene junge Mann, für den Sport und Musik zum Leben und die Gitarre in fast jede Unterrichtsstunde gehören, nach dem Abitur noch nicht mal, welche Richtung er einschlagen solle. In dieser Situation begann er ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei seinem Fußballverein und übernahm ein Kooperationsprojekt mit einer Grundschule. Er begleitete den Schulsport und leitete Sportgruppen. Und wusste bald: „Das ist es“. Heute sagt er: „Das war ein tolles Praktikum für das Studium“.

Florian Freihube studierte in Leipzig und hatte während des Referendariats das nächste richtungsweisende Erlebnis. Dazu wurde er nämlich an eine Dorfschule geschickt, nach Jesewitz. Dort gefiel es ihm. Es beeindruckte den jungen Mann, wie sich an einer kleinen Schule jeder kennt und die Eltern, wie er empfand, viel stärker hinter der Schule stünden, als an einer Großstadtschule. Deswegen wollte er nach dem Studium und dem zweiten Staatsexamen nicht in die Stadt sondern ins Umland von Leipzig. Die Bildungsagentur schickte ihn nach Neukieritzsch. Wovon er ausgerechnet in einer Großstadt erfuhr: Nach dem Referendariat tourte er drei Monate durch Nordamerika. Als ihn seine Eltern per Mail über den Bescheid der Schulbehörde informierten, war er gerade in Las Vegas.

An der Grundschule Neukieritzsch, wo er eine der beiden neuen ersten Klassen übernahm, bedient Florian Freihube als einziger Mann im Kollegium das Klischee, das sich auch schon an der Hochschule bewahrheitet hatte. Unter 80 angehenden Grundschulpädagogen seines Jahrganges waren sechs Männer.

Die Kolleginnen an der kleinen Schule, sagt er, seien „klasse“, die Eltern „super“. Umgekehrt wird der junge Mann geschätzt, der hier vor allem als der Sportlehrer mit der Gitarre gilt. Die zu spielen, lernte er erst während des Studiums. Als ihm nach der Hälfte der Zeit der trockene Stoff nicht mehr ausreichte, nahm er Gitarrenunterricht.

Außer in den Sportstunden greift er während seines Unterrichts fast immer zu dem Instrument. Dadurch komme Bewegung in den Unterricht. Die Kinder, sagt er, könnten sich zu den Klängen der Gitarre mal kurz austoben und würden sich hinterher besser konzentrieren.

Auch dieses Spiel sei beliebt: Manchmal zupft er die Saiten nur ganz sanft, dann müssen die Mädchen und Jungen so ruhig sein, dass sie die Gitarre noch hören. Mit solchen musikalischen Einlagen, ist Florian Freihube überzeugt, ließen sich die Kinder immer wieder einfangen.

Von André Neumann