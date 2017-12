Neukieritzsch: Stiftung fördert trotz anhaltend niedriger Erlöse

Neukieritzsch. Die Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ muss angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen weiterhin mit geringen Kapitalerträgen auskommen. Trotzdem sollen auch im kommenden Jahr wieder 6000 Euro für Projekte im Sinne des Stiftungszweckes ausgereicht werden. Das geht aus dem Erfolgsplan für 2018 hervor, den der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Welche Projekt gefördert werden, wird traditionell erst auf dem Neujahrsempfang des Bürgermeisters Anfang Januar bekannt gegeben. In diesem Jahr hatte die Stiftung, die auf einem Vermögensgrundstock von rund einer Million Euro basiert, sogar 20 700 Euro ausgeschüttet, und damit auch deutlich mehr als in den Vorjahren. Das Geld floss in eine Kletterspinne für die Kinder in der Grundschule und im Hort Lobstädt (15 000 Euro) in die Umsetzung eines Gedenksteins und die Gestaltung einer Erinnerungstafel in Lobstädt (1200 Euro), in ein Neukieritzscher Ortslexikon, welches Anlässlich der 175-Jahr-Feier von der Geschichtswerkstatt herausgegeben wurde (1000 Euro), in den Festakt für die Jubiläumsfeier (1000 Euro) und in Sportgeräte für den TSV Lobstädt (2500 Euro).

Für die nächsten Jahre rechnet die Stiftung mit jährlichen Kapitalerträgen von maximal 13 800 Euro. Das Geld fließt in die Projektförderung und in die Geschäftsausgaben der Stiftung selbst. Außerdem werden jährlich rund 6000 Euro als Kapitalerhaltungsrücklage in das Stiftungsvermögen investiert. Dies sei wichtig, um niedrige Zinsen und Inflationseffekte ausgleichen zu können, sagt Kathrin Herwig, Kämmerin der Gemeinde Neukieritzsch und zugleich stellvertretende Vorsitzende der Stiftung.

Trotz der derzeit nicht berauschenden Erlöse, sagt Herwig, könne die Gemeinde stolz auf ihre Stiftung sein. „Wir haben damit schon einiges bewegt“, schätzt die Kämmerin ein. Die Stiftung werde gut angenommen. Kuratorium und Vorstand müssten sich angesichts der Lage am Finanzmarkt aber gut überlegen, „wofür und für wen wir Geld ausgeben können“, sagt Kathrin Herwig.

Diese Überlegungen sind schon jetzt auch für das Jahr 2019 im Gang. Dann wird die Stiftung zehn Jahre alt. Aus diesem Anlass soll die Fördersumme mit 18 000 Euro erneut deutlich höher ausfallen.

Von André Neumann