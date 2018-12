Neukieritzsch

Wie geht es weiter nach der Kohle? Die Frage wird in absehbarer Zeit für die Gemeinde Neukieritzsch bedeutsam sein, da sie ein Großteil ihrer Steuereinnahmen aus der Kohleverstromung erzielt. Wie greifbar deren Ende sein kann, erlebte die Gemeinde gerade erst durch die Ankündigung von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), die Großstadt 2023 von der Fernwärme vom Braunkohlekraftwerk Lippendorf abzukoppeln.

Klar ist: Die Zeit nach der Braunkohle kommt bald

Zwar hat Kraftwerksbetreiber Leag gerade erst beteuert, den Lippendorfer Meiler bis in die 2040er Jahre hinein betreiben zu wollen, und das notfalls auch ohne Fernwärme für Leipzig. Dennoch ist die Region in heller Aufregung ob des angekündigten Alleingangs der Stadt. Und auch wenn der nicht zum Ende der Stromerzeugung aus Braunkohle führt, ist doch klar: Das Ende kommt.

Stadtrat regt frühzeitige Planung für neue Industrie an

Zwei Tage bevor der Kraftwerksbetreiber auf einer Pressekonferenz auf die Leipziger Pläne reagierte und seine Position deutlich machte, kam das Zukunftsthema im Neukieritzscher Gemeinderat auf. Sebastian Ludwig von der Fraktion Freie Wähler/Sport regte an: „Wir müssen in der Gemeinde besprechen, wie es nach der Leag weiter geht.“ Derzeit werde ihm in der Gemeinde zu wenig darüber nachgedacht, welche Unternehmen hier angesiedelt werden könnten. „Wir können damit nicht erst 2040 beginnen“, forderte Ludwig.

Mit Energiekonzern verliert Region einen großen Arbeitgeber

Die Gemeinde müsste jetzt Ideen sammeln, müsse Gewerbeflächen anbieten und überlegen, ob neue erschlossen werden sollen. Mit diesen Ideen und eigenen Vorstellungen „können wir zum Bund gehen und sagen, was wir an Hilfe brauchen.“ Ludwig zeigte sich davon überzeugt, dass die Kommune sich langfristig selbst um Ersatz für den Energiekonzern als großen Steuerzahler und Arbeitgeber kümmern muss.

Großteil der Lippendorfer Gewerbeflächen gehören der Leag

Auch aus Sicht von Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) sei es besser, eine Folgeindustrie zeitig am Standort zuhaben, „bevor die Kohleverstromung ausläuft.“ Den Handlungsspielraum der Kommune sieht er dabei aber als gering an, denn die Gemeinde habe relativ wenige Flächen zur Verfügung.

Die meisten Flächen im Industriegebiet Lippendorf, von denen viele noch frei sind, befänden sich laut Hellriegel im Besitz der Leag selbst, einige gehörten dem Chemieunternehmen Dow. Deren Entwicklung und Vermarktung sei in den vergangenen Jahren während des Übergangs des Kraftwerkes von Vattenfall auf die Leag nicht weiter verfolgt worden, so Hellriegel.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat seine Braunkohlesparte in Deutschland komplett abgestoßen. Betreiber des Kraftwerkes in Lippendorf ist seit dem 1. Oktober 2016 das Unternehmen Leag mit Sitz in Cottbus, welches auch die Kraftwerke und Braunkohlentagebaue in der Lausitz betreibt.

Gemeinde soll auch eigene Flächen entwickeln

Er stehe mit dem Unternehmen bezüglich der Gewerbeflächen in Kontakt. Ihm sei versichert worden, sagte Hellriegel im Gemeinderat, dass nun bis Ende Januar klar sein soll, welche Flächen die Leag vermarkten will. Anfang des Jahres gebe es einen weiteren Termin mit dem Unternehmen.

Unabhängig davon empfahl Ludwig, die Gemeinde solle auch eigene Grundstücke entwickeln und vermarkten. Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat, entgegnete der Bürgermeister, müssten dafür die Voraussetzungen schaffen. Es müssten Bebauungspläne aufgestellt und Flächennutzungspläne geändert werden. „Das kostet Zeit und Geld, man muss es wollen“, so Hellriegel.

Von André Neumann