Neukieritzsch/Deutzen. Nur vier Tage hat es gedauert, bis die seit vielen Jahren marode und holprige Zufahrt zum Kulturpark Deutzen saniert war. Am Mittwoch bauten Vorarbeiter Karsten Schneeweiß und zwei Kollegen von der Firma Eurovia aus Leipzig die Bankette ein. Vorigen Freitag wurde der alte Belag abgefräst, Montag und Dienstag kam der Asphalt auf die Straße.

Kulturparkchef Michael Wagner sieht in der nun endlich sanierten Straße einen großen Mehrwert für den Park und eine deutliche Verbesserung für die Gäste. Weil in der Straße keinerlei Medien liegen, hielt sich der finanzielle Aufwand in Grenzen. Zumal der Angebotspreis von knapp 40000 Euro noch unter den kalkulierten Kosten liegt.

An einer anderen Straße in Deutzen, an der Adria, wird unterdessen noch weitergebaut. Hier baut die Baufirma Erti im Auftrag der Gemeinde das noch unbefestigte Ende der Anliegerstraße aus, was noch ungefähr eine Woche dauern wird. Im Herbst dürfte dann eine größere Baukolonne Anrücken. Nachdem die Gemeinde vorige Woche den Fördermittelbescheid für die August-Bebel-Straße erhielt, soll der grundhafte Ausbau noch in diesem Jahr beginnen.

Von André Neumann