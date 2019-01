Neukieritzsch

Rund 15 Millionen Euro schwer ist der Etat der Gemeinde Neukieritzsch für das Jahr 2019. Der Gemeinderat hat den Haushaltplan am Dienstagabend mit großer Mehrheit beschlossen.

Ausgeglichen ist der Haushalt nicht. Den geplanten Ausgaben stehen nur Einnahmen von weniger als zwölf Millionen Euro gegenüber. Hinzu kommen noch rund zwei Millionen aus geplanten Grundstücksverkäufen, so genannte Sondereinnahmen. Weil das immer noch nicht für einen ausgeglichen Haushalt reicht, müssen 1,4 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden.

Unwägbarkeiten bei den Steuereinnahmen in Neukieritzsch

Die allerdings ist noch gut gefüllt. Die sogenannten verfügbaren Mittel der Gemeinde betragen am Beginn dieses Haushaltjahres noch knapp zwölf Millionen Euro. Kämmerin Kathrin Herwig mahnte zum Schluss ihrer Präsentation des Zahlenwerkes dennoch: „Wir sollten vorsichtig mit unseren Finanzen umgehen.“ Dabei spielte sie besonders auf die Unwägbarkeiten bei den Steuereinnahmen ab. „Wir wissen nicht, wie sich die Gewerbesteuern entwickeln.“

Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) gab seiner Hoffnung Ausdruck auf mehr Steuereinnahmen als die geplanten 3,5 Millionen Euro. Er verwies zugleich auf die erheblichen Schwankungen, denen der Gemeindehaushalt in den vergangenen Jahren unterworfen war.

Gemeinde muss Finanzbedarf in diesem Jahr selbst decken

Zugleich hofft Hellriegel, dass die geplanten Mittel aus den Grundstücksverkäufen wie geplant fließen. Dabei geht es vor allem um jene 55.000 Quadratmeter Bauland, die die Gemeinde für die Erschließung von Kahnsdorf-Nord an die Blauhaus GmbH verkaufen will. Insbesondere weil die Abwasserentsorgung noch nicht gesichert ist, steht der Verkauf aber noch aus.

Die Kämmerin machte darauf aufmerksam, dass die Gemeinde ihren Finanzbedarf in diesem Jahr selbst decken muss. Weil die Steuerkraft höher liegt als der vom Freistaat ermittelte Bedarf, erhält Neukieritzsch in diesem Jahr keine allgemeinen oder investiven Schlüsselzuweisungen vom Freistaat. Stattdessen müssen 1,3 Millionen Euro in den kommunalen Finanzausgleich, die so genannte Reichensteuer, gezahlt werden und rund drei Millionen Euro Umlage an den Landkreis.

Umbau des ehemaligen Horts im „Haus der Zukunft“

Dennoch gibt es eine Investitionsliste, die Ausgaben von rund 2,3 Millionen Euro vorsieht. Wobei in vielen Fällen Fördermittel eingesetzt werden sollen. Zu den wichtigsten Vorhaben gehören der Umbau der ehemaligen Hort- zu Kindergarten- und Krippenräumen im „Haus der Zukunft“ für 300.000 Euro und Holzschutzmaßnahmen einschließlich Planungsleistungen am Gemeindeamt für 45.000 Euro.

Gleich drei große Vorhaben betreffen den Straßenbau: In Kahnsdorf werden die Verkehrsflächen im Rittergut umgestaltet, zwischen Neukieritzsch und Kieritzsch wird die ehemalige Kreisstraße grundhaft ausgebaut, und in Breunsdorf soll die LPG-Straße saniert werden. Auf der Vorhabenliste für 2019 stehen aber unter anderem auch eine Sanierung am Sozialtrakt des Sportplatzes in Lobstädt und die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für den Bauhof.

Sanierung der Grundschule Neukieritzsch

Was nicht auf der Investitionsliste steht, ist die abschließende Sanierung der Grundschule Neukieritzsch. Nach dem schrittweisen Bau in den vergangenen Jahren – die Sanierung der Südfassade läuft noch – fehlen noch die Sanierung der Nordfassade mit dem Eingangsportal und ein Aufzug für den barrierefreien Zugang. Dass die Schule nicht im Haushalt vorgesehen ist, veranlasste Sebastian Ludwig (Freie Wähler/Sport), den einzigen Rollifahrer im Gemeinderat, dem Haushaltplan als einziger nicht zuzustimmen.

Die gute Nachricht für Steuerzahler in der Gemeinde: Die Hebesätze für die Gewerbesteuer und für die Grundstückssteuern werden erneut nicht angehoben.

