Borna

Der Gemeinderat Neukieritzsch hat den Neubau eines Aldi-Marktes in Borna abgelehnt. Der Supermarkt sollte an der Ecke Leipziger Straße/ Sachsenallee errichtet werden. Die Räte äußerten vor einigen Tagen während ihrer Sitzung ihren Unmut über das Vorhaben. In Borna sieht man die Ablehnung allerdings entspannt.

Wie berichtet, will das Unternehmen Aldi seine zwei bisherigen Standorte in Borna über kurz oder lang aufgeben und dafür einen rund 1200 Quadratmeter großen Supermarkt auf dem Areal an der Sachsenallee bauen. Zusätzlich soll eine Drogerie mit einer Fläche von 750 Quadratmetern entstehen. Den Plänen war eine monatelang dauernde Debatte vorausgegangen, weil der Konzern ursprünglich das Areal am Breiten Teich für das Vorhaben im Blick hatte.

Aldi weicht jetzt zur Sachsenallee in Borna aus

Nach heftiger Kritik an der ersten Standortwahl weicht Aldi jetzt zur Sachsenallee aus, der Stadtrat Borna gab dafür bereits grünes Licht. Nun aber wehrt sich Neukieritzsch dagegen – mit der Begründung, dass ein neuer großer Supermarkt in Borna dem kleineren Einzelhandel in der Gemeinde schaden würde.

Üblich ist es bei solchen Verfahren (in dem Fall die Änderung des Teil-Flächennutzungsplans), die benachbarten Kommunen frühzeitig zu beteiligen und ihnen Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern. Bindend aber sind die Antworten der Nachbarstädte und -gemeinden nicht. Die Ablehnung der Gemeinde Neukieritzsch zu den Aldi-Plänen werde thematisiert, heißt es dazu aus dem Bornaer Rathaus.

Nach dem die Pläne für einen neuen ALDI-Markt Am Breiten Teich in Borna gescheitert sind, soll jetzt ein neuer Markt an der Leipziger Straße / Ecke Sachsenallee errichtet werden. Dann würde auch das Restaurant Jungmann verschwinden. Foto: Andreas Döring Quelle: Andreas Döring

Bedenken von Neukieritzschs werden im Stadtrat in Borna besprochen

Dort sei die Stellungnahme Neukieritzschs bereits eingegangen und werde dem Stadtrat demnächst zur Abwägung vorgelegt. Das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans werde entsprechend der Gesetzeslage regulär fortgeführt. Daher „gehen wir nicht davon aus, dass der Beschluss negative Auswirkungen auf die Gewerbeansiedlung im betreffenden Bereich hat“, sagt Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke. Die abschließende Entscheidung über die angestrebte Änderung treffe ausschließlich der Bornaer Stadtrat.

Von Julia Tonne