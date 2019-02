Neukieritzsch

Die Gemeinde Neukieritzsch will die Laufbahn im Stadion nun doch selbst sanieren. Der Gemeinderat stellte auf seiner jüngsten Sitzung die Weichen dafür. Er fasste den Baubeschluss, der Voraussetzung ist, um Fördermittel aus dem Leader-Programm beantragen zu können.

Im vergangenen Herbst war die Strategie für die Erneuerung der Bahn noch eine andere. Damals sollte der Sportverein selbst die Baumaßnahme in die Hand nehmen und seinerseits Fördermittel beantragen. Zur Überbrückung hätte er ein Darlehen in Höhe von 75 000 Euro von der Gemeinde bekommen. Das hatte der Gemeinderat damals beschlossen.

Förderung nur für Eigentümer der Bahn

Warum der Weg jetzt nicht mehr gegangen wird, erläuterte die Verwaltung auf der jetzigen Gemeinderatssitzung nicht. Dem Vernehmen nach liegt es aber an den Eigentumsverhältnissen. Die Fördermittel für eine Investition bekommt nur der Eigentümer.

Laut Baubeschluss soll der alte Belag „in großen Teilen“ entfernt werden. Ein neuer Belag muss aufgebracht und mit Linien versehen werden.

Weil die Gemeinde laut Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) ein Vierteljahr verloren habe, drängt jetzt die Zeit. „Wir hätten schon im Herbst den Fördermittelantrag stellen können“, sagte der Bürgermeister. Deswegen hat die Verwaltung vorgearbeitet. In Erwartung eines positiven Baubeschlusses wurden die Planungsleistungen schon ausgeschrieben, so dass der Gemeinderat in der selben Sitzung gleich noch einen Vergabebeschluss fassen konnte.

Verfahren stößt auf Kritik

Diese Verfahrensweise stieß beim partei- und fraktionslosen Deutzener Abgeordneten Andy Krummsdorf auf Kritik. Die Verwaltung, so sein Einwand, habe gearbeitet, ohne mit dem Baubeschluss schon den Auftrag dafür gehabt zu haben. Dabei, so Krummsdorf, gehe es ums Prinzip.

Der Bürgermeister konterte mit der Frage: „Wollen Sie uns vorwerfen, dass wir zu schnell sind?“ und ergänzte: „Wir haben Zeit gewonnen.“ Sebastian Ludwig (Freie Wähler/Sport) entschärfte den Streit mit der Feststellung, dass der Gemeinderat sich ja generell schon im vorigen Herbst für den Bau der Laufbahn ausgesprochen hatte. Auch Michael Wagner (Bürger für Deutzen) nahm die Verwaltung in Schutz, die habe „schnell reagiert“.

Dafür blieb die Frage im Raum, was aus dem Beschluss über das Darlehen an den Sportverein werde. Der könne erst nach sechs Monaten zurückgenommen werden, erläuterte der Bürgermeister.

Bahn in Neukieritzsch mit Mängeln

Die intensiv genutzte Tartanbahn im Neukieritzscher Leichtathletikstadion hat nicht nur die durchschnittliche Lebensdauer überschritten, sie sei auch fehlerhaft eingebaut worden, sagte Abteilungsleiter Werner Winkler auf der Stadtratssitzung. Den Auftrag für die Planung des Vorhabens bekommt das Ingenieurbüro Richter aus Hermsdorf. Das habe laut Bürgermeister Erfahrungen mit Laufbahnen in Stadien. Die Planungskosten liegen etwas über 16000 Euro. Insgesamt wird mit Kosten von 80000 bis 100000 Euro gerechnet.

