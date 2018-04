Neukieritzsch wählt neue Feuerwehrleitung

Neukieritzsch. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Neukieritzsch wählen am Freitag außer der Reihe eine neue Gemeindewehrleitung. Grund ist der Rücktritt des letzten Gemeindewehrleiters Ende vorigen Jahres. Es war der zweite Rücktritt eines gemeindlichen Feuerwehrchefs innerhalb von zweieinhalb Jahren.

Drei Bewerber für drei Posten

Rund 130 Feuerwehrmitglieder in den fünf Freiwilligen Feuerwehren Neukieritzsch, Lobstädt, Kahnsdorf, Großzössen sowie Lippendorf-Kieritzsch sind aufgerufen, einen Gemeindewehrleiter und zwei Stellvertreter zu wählen.

Für die drei Posten gibt es nur drei Bewerber. Für das Amt des Gemeindewehrleiters kandidiert Maik Stelzner, Chef der Ortsfeuerwehr Lobstädt. Um die Positionen als Stellvertreter bewerben sich Thomas Salomon (Neukieritzsch) und Sebastian Kertzscher (Kahnsdorf). Salomon war bereits stellvertretender Gemeindewehrleiter und führt die Neukieritzscher Gemeindefeuerwehr derzeit kommissarisch.

Wahlurne im Gemeindesaal Lobstädt

Die meisten Feuerwehrleute werden voraussichtlich am Freitagabend an der Wahlurne im Gemeindesaal in Lobstädt ihre Stimme abgeben. Die Wahlveranstaltung findet dort statt, weil der Gemeindesaal in Neukieritzsch für die Tagung des Sächsischen Blasmusikverbandes am Sonnabend vorbereitet wird.

32 Feuerwehrkameraden haben sich im Vorfeld für die Briefwahl entschieden. Mit einem Ergebnis wird am Freitag gegen 20 Uhr gerechnet.

