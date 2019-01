Neukieritzsch

Eine große Liste von Planungsleistungen und Bauleistungen nimmt die Gemeinde Neukieritzsch sich für das angebrochene Jahr vor. Diese seien, darauf machte Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) kürzlich in seiner Neujahrsansprache aufmerksam, „nur möglich, wenn wir unsere Planungen und unsere Ausgaben auf sichere Fundamente stellen können“.

Davon sei die Gemeinde derzeit meilenweit entfernt, wofür Hellriegel mehrfach geänderte Steuerbescheide des früheren Kraftwerksbetreibers Vattenfall und damit einhergehende Rückforderungen verantwortlich machte. Dennoch wolle die Gemeinde versuchen, so viele Projekte wie möglich umzusetzen.

Gemeinderat von Neukieritzsch bespricht den Haushalt

Vor diesem Hintergrund befasst sich der Gemeinderat von Neukieritzsch am Dienstag mit dem Haushaltsplan für das angebrochene Jahr. Die Tagesordnung sieht den Beschluss der Haushaltssatzung vor.

Außerdem befasst sich der Gemeinderat mit den im kommenden Jahr anstehenden Wahlen. Für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai und für die Landtagswahl am 1. September soll der Gemeindewahlausschuss gebildet werden. Außerdem soll der Rat festlegen, in welcher Höhe ein so genanntes Erfrischungsgeld an die Wahlhelfer gezahlt wird.

Darüber hinaus geht es am Dienstag um die Annahme von Spenden und um eine gemeindliche Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Zwenkau.

Kunststofflaufbahn im Leichtathletikstadion wird diskutiert

Erneut beschäftigt die Kunststofflaufbahn im Leichtathletikstadion den Gemeinderat. Ursprünglich sollte der Sportverein Sportfreunde Neukieritzsch die verschlissene Bahn mit Fördermitteln sanieren und dafür übergangsweise ein Darlehen von der Gemeinde bekommen. Das hatte der Gemeinderat im vorigen Oktober beschlossen. Jetzt nimmt die Gemeinde die Sanierung selbst in die Hand. Dazu soll der Gemeinderat am Dienstag einen Baubeschluss fassen, mit dem die Gemeinde die Leader-Fördermittel beantragen will. Zugleich sollen schon die Planungsleistungen für die Bahn-Sanierung vergeben werden.

Weitere Tagesordnungspunkte betreffen einen Grundstücksverkauf in Kahnsdorf und einen Bebauungsplan für Solarenergiegewinnung in Lobstädt.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates beginnt am Dienstag 18 Uhr im Gemeindeamt am Schulplatz 3 in Neukieritzsch. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann