Neukieritzsch

Die Gemeinde Neukieritzsch musste 2017 mehr als eine halbe Million Euro an Verbände und Gesellschaften zahlen, an denen sie beteiligt ist. Das geht aus dem Beteiligungsbericht hervor, den Kämmerin Kathrin Herwig den Mitgliedern des Gemeinderates vorstellte.

Allein die Zahlungen an die Zweckverbände für Abwasserentsorgung und Wasserversorgung machten fast die Hälfte dieser Summe aus. Hierbei geht es um Umlagen für Straßenentwässerung, zur Abdeckung von Fehlbeträgen, für Investitionen und für Kosten, die nicht über Gebühren der Verbraucher gedeckt werden.

Neukieritzsch an fünf Zweckverbänden beteiligt

Insgesamt ist Neukieritzsch an fünf Zweckverbänden beteiligt. Dazu gehören noch der Verband für Informationsverarbeitung Kisa, das Kommunale Forum Südraum Leipzig und der Zweckverband für die Witznitzer Seen. An den wurden rund 25.500 Euro überwiesen. Das sei der größte Anteil unter den vier Verbandskommunen, sagte Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU). Neukieritzsch profitiere aber auch am meisten von dem Verband, der sich um Planung und Erschließung an den Seen kümmert.

Ausschüttungen fallen deutlich geringer aus

Aus den beiden Gesellschaften, an denen die Kommune Anteile hält, floss Geld in den städtischen Haushalt. Die Ausschüttungen fallen allerdings deutlich geringer aus. Rund 67.500 Euro schüttete die Beteiligungsgesellschaft an der Envia an Neukieritzsch aus, 4000 Euro die Kommunale Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Deutzen ( Kowa). An die zahlte Neukieritzsch im gleichen Jahr knapp 30.000 Euro für die Verwaltung gemeindeeigener Gebäude in Deutzen.

Von André Neumann