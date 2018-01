Neukieritzscher Angler feiern Vereinsjubiläum

Vor 50 Jahren gründete sich in Neukieritzsch eine selbstständige Sportangelgruppe. Die hat heut rund 50 Mitglieder und feiert am Sonnabend ihr Jubiläum. Organisiert geangelt wird in Neukieritzsch seit weit mehr als 50 Jahren. Neukieritzscher Angler gehörten damals zur Ortsgruppe Großzössen.