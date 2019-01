Neukieritzsch

Hans-Henning Blüthner ist 89 Jahre alt und noch immer von kräftiger Statur. Dem Bäckermeister glaubt man, dass er früher 75 Kilogramm schwere Mehlsäcke auf dem Kreuz vom Auto in seine Backstube getragen hat. Der Neukieritzscher gehört zu den ersten, die von der Leipziger Handwerkskammer einen Diamantenen Meisterbrief bekommen haben.

Dabei liegt das 60-jährige Meisterjubiläum von Hans-Henning Blüthner schon wieder ein paar Jahre zurück. Denn es war schon 1951, als er die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk ablegte. Schwere Zeiten waren damals, denn sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Brot und Brötchen, Blechkuchen und Haferflockenplätzchen noch immer nur auf Lebensmittelmarken, erinnert sich Hans-Henning Blüthner.

Bäckerei in der Bahnhofstraße war in Neukieritzsch bekannt

An die Bäckerei in der Bahnhofstraße 9 können sich viele Neukieritzscher erinnern. Das nach 1990 umgebaute Ladenlokal ist noch zu erkennen. Von der Schneiderei, die Hans-Henning Blüthners Großmutter zuvor in dem Haus betrieb, dürften nur noch Leute wissen, die sich mit der Ortsgeschichte befassen.

Waage und Teigwanne erinnern noch an die ehemalige Bäckerei. Quelle: André Neumann

Erst 1926 eröffnete Blüthners Vater die Bäckerei in dem Haus, in dem der jetzige Diamantene Meister 1929 zur Welt kam. 1943 schloss der Betrieb, weil Blüthners Vater in den Krieg musste. Der Junior ging derweil bei Hausmanns in Borna in die Lehre. Auch die unterbrach der Krieg, aber Hans-Henning Blüthner hatte Glück, er musste nur noch ein paar Monate mitmachen und kam ohne Verletzung und Gefangenschaft zurück nach Hause.

Bäckergeselle musste damals „tüchtsch badolchen“

Dort eröffnete seine Mutter 1948 die Bäckerei wieder. Der Sohn arbeitete mit, schleppte schwere Mehlsäcke und stand früh auf. Das sei nie ein Problem für ihn gewesen, er habe den Beruf immer gemocht, auch wenn sie alle damals „tüchtsch badolchen“ mussten, wie er im schönsten sächsisch sagt. Nach drei Jahren brachte er es bis zum Meister. Zehn Jahre später, am 7. Januar 1961, übernahm er das Geschäft.

Hans-Henning Blüthner vor seiner alten Bäckerei. Quelle: André Neumann

„Zu der Zeit gab es schon wieder alles“, erinnert sich Blüthner, auch Zutaten für Stollen. Das Weihnachtsgebäck war nämlich seine Spezialität. Bis zu 11 Tonnen habe er davon in einer Saison gebacken. Bei Dreipfündern wären das schier unglaubliche 7000 Stück. Die Menge erklärt er mit dem Hinweis: „Die Leute haben die Stollen in den Westen geschickt.“

Sächsische Stollen als Weihnachtsgeschenke für den Westen

Sächsische Stollen waren früher beliebte Weihnachtsgeschenke von DDR-Bürgern für Verwandtschaft in Westdeutschland. Aus Blüthners Bäckerei kamen zwei Sorten Rosinenstollen und ein Mohnstollen. Einen Teil der Zutaten holte er sich in Magdeburg bei einem Onkel seiner Frau. Beliebt waren auch sein Teegebäck und Marzipanfiguren. Für die besorgte er irgendwie sogar Blattgold zum Verzieren. „Wenn es auch nichts gab, normalerweise gab es alles“, schmunzelt er über die Zeit in der DDR.

Hans-Henning Blüthner im ehemaligen Ladenlokal seiner Bäckerei. Quelle: André Neumann

Damals hatte Hans-Henning Blüthner bis zu zehn Angestellte. 1994, mit 75 Jahren, gab er das Geschäft auf, in dem Jahr starb seine Frau. Bis zuletzt stand er selbst in der Backstube. Die Bäckerei verpachtete er. Sie existierte noch bis 2012, war zuletzt nur noch eine Verkaufsstelle. Das Ladenlokal steht heute leer, eine Waage und eine Teigwanne erinnern an frühere Zeiten. Ein ehemaliger Geselle sorgt noch dafür, dass die Erinnerung an die Bäckerei nicht verblasst. Der kommt seit 1994 jeden Sonntag zum Frühschoppen zu seinem einstigen Chef.

Von André Neumann