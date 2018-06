Neukieritzsch

Sie heißen Cedrik, Jason, Quentin, Laurenz, Felix, Jeremy, Connor, Terence, Denny, Patrick, Julius, Nick, Julio, Bjarn, Richard und Tom, und sie sind etwas ganz Besonderes: die weit und breit vermutlich einzige Schulklasse, die nur aus Jungs besteht. Am Donnerstag bekamen sie an der Grundschule in Neukieritzsch ihre Zeugnisse, Freitag nehmen sie beim Abschlussfest voneinander und von ihrer Klassenlehrerin Sabine Schmidt Abschied.

In der ersten gehörten noch zwei Mädchen zur Klasse. Eins zog nach zwei Jahren weg und wechselte die Schule. Die andere hatte es dann offenbar nicht leicht, so ganz ohne Freundin und nur mit einer wilden Rasselbande um sich herum. Das Mädchen, Eltern und Schule entschieden, dass sie in die zweite Klasse zurück wechselt.

„Es gab kein Zicken mehr“

Fortan waren die Jungs unter sich. Und heute sind sie sich immer noch einig, dass das kein Nachteil war. Nein, traurig seien sie nicht gewesen über den Weggang der beiden Mitschülerinnen. „Es gab kein Zicken mehr“, sagt Felix und hat alle auf seiner Seite. Naja, charmant muss man am Ende der vierten Klasse vielleicht noch nicht sein. Zumal, setzt Danny noch einen drauf, man als Junge ohnehin nicht den ganzen Tag mit Mädchen zusammen sein könne, weil die „kreischen und immer übers Lackieren reden“. Fingernägel und so.

Sabine Schmidt ist trotzdem mit ihrer Klasse zufrieden: „Es ist eine gute Klasse“, sagt sie. Auch, was die Leistungen angeht. Einer verlässt die Grundschule sogar mit einer glatten 1,0 als Durchschnitt, drei andere folgen ganz dicht. Und so richtige Rowdys gebe es keine.

Sport bestimmte Schul- und Freizeit

Den Bewegungsdrang leben sie alle miteinander gerne sportlich aus. Fußball auf der großen Schulhofwiese steht ganz hoch im Kurs und auch um die Tischtennisplatte versammelt sich gern fast die ganze Klasse zum schnellen chinesischen Spiel.

Für viele ist Sport auch ein wichtiger Bestandteil der Freizeit. Vier spielen in einem Verein Fußball, Julius bei Lokomotive Leipzig, Patrick, Felix und Denny bei den Sportfreunden Neukieritzsch. Laurenz spielt bei einem Leipziger Verein Wasserball, Quentin Radball in Eula. Cedric und Bjarn betreiben Leichtathletik, Nick und Tim Karate.

Pflegeleichte Truppe

Und es sind eben Jungs. An einem Vormittag auf der Fußballwiese und im grünen Klassenzimmer kann es innerhalb einer halben Stunde schon mal passieren, dass einer sich das Knie schlägt, ein anderer zu Boden geschubst wird, einer den Ball straff aufs Auge bekommt und der Vierte ans Schienbein getreten wird. Und ja, geben sie zu, natürlich gibt es auch mal eine Klopperei.

Letztlich aber alles halb so wild. Selbst bei der Klassenfahrt zur Talsperre Kriebstein musste sich die Klassenlehrerin nur von einem Papa begleiten lassen. Regelrecht pflegeleicht seien die Jungs, sagt Sabine Schmidt.

Das Flirten müssen sie noch lernen

Die Tatsache, dass sie es in den letzten beiden Jahren nur mit Jungs zu tun hatte, wirkte sich auch auf den Unterricht aus. Da wurde eben weniger gemalt und gebastelt, dafür zum Beispiel mehr Zeit für die Planeten im Sachkundeunterricht verwendet. „Daran sind Jungs sehr interessiert“, sagt Sabine Schmidt. Wie an Naturthemen überhaupt. Versuche zum Thema Wasser und Feuer kamen gut an, und im Ganztagsangebot mit der Feuerwehr lernten die Jungs, wie man richtig ein Lagerfeuer macht.

Nur eins fehlte eben, auch wenn der eine oder andere aus der Klasse schon eine Freundin hat: die zarten kindlichen Annäherungen an gleichaltrige Mädchen. Klassendisco nur mit Jungs geht nicht, Flirten auf der Klassenfahrt höchstens, wenn noch andere gleichaltrige Gruppen da sind. „Das müssen sie noch lernen“, sagt die Lehrerin schmunzelnd. Bald werden die 16 Jungs auch dazu mehr Gelegenheit haben, drei auf dem Gymnasium in Groitzsch, fünf an der dortigen Oberschule, vier an der Oberschule Böhlen, drei am Gymnasium in Zwenkau und einer am Gymnasium in Borna. Sie hatten eine spannende Zeit in Neukieritzsch. Und das Beste war, „dass man Freunde hatte“, sagt Denny. Dem werden gewiss die meisten aus dieser ganz besonderen Klasse zustimmen.

Von André Neumann