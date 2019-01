Neukieritzsch

Trickbetrüger haben in Neukieritzsch versucht, eine 85-Jährige um ihre Ersparnisse zu bringen. Aufgrund der Umsichtigkeit der Seniorin ging der Plan jedoch nicht auf. Wie sie später der Polizei schilderte, erreicht sie am späten Donnerstagnachmittag ein Anruf von ihrer Enkelin – so habe sich die Frau am Telefon vorgestellt.

Anruferin will Anzahlung für Hauskauf klarmachen

Für die Anzahlung eines Hauses benötige sie 40 000 Euro, habe die Anruferin versichert. Die Seniorin habe ihr daraufhin zu verstehen gegeben, dass sie so viel Geld nicht zuhause habe. Die angebliche Enkelin habe die 85-Jährige daraufhin aufgefordert, sofort zur Bank zu gehen. Für den Weg würde sie ein Taxis bestellen. Daraufhin stimmte die Frau zu.

Echte Enkelin informiert Verwandte

Doch bereits zu diesem Zeitpunkt zweifelte die Neukieritzscherin und rief ihre Enkelin an, die in einem anderen Bundesland wohnt. Diese zeigte sich ob der geschilderten Situation entsetzt, sagte, dass sie einen Verwandten in der Nähe der 85-Jährigen verständige. Dieser nahm sofort Kontakt mit der Rentnerin auf und rief die Polizei.

Falscher Taxifahrer fliegt auf

Unterdessen hatte sich das Opfer auch ihrer Nachbarin anvertraut, die mit ihr gemeinsam in der Wohnung wartete. Dort klingelte erneut das Telefon und die Nachbarin nahm den Hörer in die Hand. Es meldete sich ein Mann aus einer „Taxizentrale“, der nach Neukieritzsch fahren würde und nun nach ihrer Adresse fragte. Die Frau fragte nach den Namen des Taxi-Unternehmens, woraufhin sich der Anrufer entrüstet zeigte und dann auflegte. Der nahe Verwandte traf dann bei der Frau ein und informierte nochmals die Polizei.

Von Birgit Schöppenthau