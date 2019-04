Neukirchen

Auf dem Friedhof in Neukirchen steht seit Donnerstag eine Flatterulme. Gepflanzt wurde der „Baum des Jahres“ von Dritt- und Viertklässlern der Grundschule Neukirchen auf Initiative von Stadtrat Sebastian Stieler (CDU-Fraktion), der seit Jahren dafür sorgt, dass der jeweilige „Baum des Jahres“ in und um Borna in die Erde kommt.

Herzensangelegenheit für den Bornaer Stadtrat

Für den 30-Jährigen eine ganz spezielle Herzensangelegenheit. So sorgte er bereits vor Jahresfrist dafür, dass eine Esskastanie, der „Baum des Jahrs“ 2018, ebenfalls seine Wurzeln auf dem Friedhof in Neukirchen Wurzeln schlagen konnte. Für die Schüler von Religionslehrerin Loreen Sorge, für sie war es eine willkommene Alternative zum normalen Unterricht. Zeugin der Pflanzaktion war auch die aktuelle Deutsche Baumkönigin Carolin Hensel, Studentin an der Forstwirtschaft an der Technischen Universität Dresden.

„Baum des Jahres“ wird 35 Meter hoch

Der „Baum des Jahres“ wird in jedem Jahr von der Baum-des-Jahres-Stiftung gekürt. Die Stiftung wurde von Silvius Wodarz gegründet, dem langjährigen Leiter der Lehranstalt für Forstwirtschaft im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg. Die Flatterulme wird bis zu 35 Meter hoch. Sie war in früheren Jahrhunderten ein wichtiger Bau- und Werkstoff und diente auch als Arznei.

Von Nikos Natsidis