Zwenkau/Kleindalzig

Im neuen Etat des Abwasserzweckverbandes „Weiße Elster“ (AZV) sind drei wesentliche Investitionen verankert. Dabei geht es um die Erweiterung des Kanalsystems in Elstertrebnitz sowie um zwei Modernisierungsprojekte für die Verbandskläranlage in Kleindalzig. In deren Aufenthaltsraum beschloss die Verbandsversammlung am Dienstagabend einen Ergebnishaushalt von knapp 2,5 Millionen Euro für 2019, was ein Viertel (2018) beziehungsweise ein Drittel (2017) über den Summen des Vorjahres liegt. Dem AZV gehören die Kommunen Groitzsch, Pegau, Elstertrebnitz und Zwenkau an.

Verband investiert 198.000 Euro in Kommune

Beim kleinsten Mitglied dieses Quartetts soll der Abschnitt 7.2 des Abwasserbeseitigungskonzepts realisiert werden. Während die Gemeinde Elstertrebnitz den Bau des normalen Kanals im Ortsteil Oderwitz selbst finanziert, ist der Verband für die Pumpstation sowie die Abwasserdruckleitung zuständig. Dafür sind Kosten von 198 000 Euro eingeplant, wobei ein Kredit über 180 000 Euro aufgenommen werden soll, sagte AZV-Finanzbuchhalterin Yvonne Oertel-Bader.

2018 rückten der Bau von Kanal sowie Trinkwasserleitung in Elstertrebnitz bis zur Einfahrt der Eisenmühle Oderwitz. Im Bild: Verantwortliche bei der Bauberatung zur Kanalabnahme. In diesem Jahr soll es dort weitergehen. Quelle: Olaf Krenz

Zudem plant und finanziert die Stadt Zwenkau weitere Anschlüsse von Grundstücken in den Ortsteilen Großdalzig und Tellschütz, informierte Geschäftsführer Michael Friedrich. Damit wird der Anteil des in einer Kläranlage des Verbandes gereinigten Abwassers in den vier Kommunen weiter erhöht. Bei der letzten Ermittlung zum 30. Juni 2017 gab es diese öffentliche Entsorgung für 22 211 von insgesamt 24 433 Einwohnern im Gebiet.

AZV minimiert Kohlendioxid-Ausstoß in Kleindalzig

In der Hauptkläranlage Kleindalzig will der AZV in diesem Jahr die Gebläsestation mit Steuereinheiten und Rohrleitung für die Belüftung des Belebungsbeckens erneuern. Das schlägt mit 140 000 Euro zu Buche. Laut Friedrich werden in der Folge 70 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr weniger ausgestoßen werden, sodass für die Modernisierung mit 70 000 Euro Fördermitteln gerechnet wird.

Außerdem ist die Sanierung der Sandfanglaufbahnen und des Sandfangräumers vorgesehen. Das ist eine Übernahme aus dem Vorjahr, weil da kein Firmenangebot eingegangen war, sagte Friedrich. Die Ausgaben bei diesem Projekt werden auf 120 000 Euro geschätzt.

Schulden sollen trotz neuer Kredite sinken

Trotz der geplanten Kreditaufnahme sollen die Verbindlichkeiten des Verbandes 2019 weiter sinken, kündigte Oertel-Bader an. Fast 640 000 Euro sind für Tilgung und Zinszahlung eingestellt. Damit soll der Schuldenstand am Jahresende noch 3,84 Millionen Euro betragen.

Finanziert wird das normale Geschäft des AZV aus Umlagen seiner vier Mitglieder, die diesmal zusammen etwa 1,9 Millionen Euro aufbringen müssen. Da er ein Teilverband ist, in dem der Großteil der örtlichen Kanäle den Kommunen gehört, bestimmen und kassieren diese auch die Gebühren der Kunden, also von Bürgern und Unternehmen. Für die acht Mitarbeiter, drei im Büro und fünf in der Kläranlage, werden Lohnkosten von circa 445 000 Euro fällig. Für Energiekosten sind etwa 256 000 Euro eingeplant.

Von Olaf Krenz