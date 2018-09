Neukieritzsch

Es ist keine Sensation, aber dennoch etwas Bemerkenswertes im besten Sinne: Der Gewerbeverein Neukieritzsch (GVN) hat zwei neue Mitglieder gewonnen. „Das ist auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagt Vereinsschriftführerin Antje Bauer, denn lange Zeit sei es in Sachen Mitgliedergewinnung ziemlich still gewesen.

Froh über Beitritt zum Verein

Tatsächlich sei es schwer, sagt sie, Mitstreiter zu finden, „die nur mit dem Gedanken der Gemeinnützigkeit bei uns mitmachen wollen“. Dabei bringe die Mitgliedschaft auch einen gerade für Gewerbetreibende in einem kleinen Ort wie Neukieritzsch wertvollen Effekt, den Antje Bauer so beschreibt: „Man gewinnt ein sehr gutes Netzwerk und man dient der Gemeinschaft.“

Logo des Gewerbevereins Neukieritzsch Quelle: GVN

Sie und ihr Mann sind dafür das beste Beispiel. Als sie vor ein paar Jahren mit ihrem damaligen kleinen Unternehmen nach Kieritzsch zogen, suchten sie Kontakte und stießen dabei auf den Gewerbeverein. „Dort fanden wir, was wir suchten“, ist Antje Bauer heute noch froh über den damaligen Beitritt.

„Es geht um die persönliche Bindung“

Das betraf sowohl die Drucksachen für die eigene Werbung, die sie bei einem Vereinsmitglied in Auftrag geben konnten, die Suche nach einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe, und auch den ersten Transporter für die Firma erwarben sie bei einem Mitglied des Gewerbevereins. Der Getränkehändler im Verein liefert bis heute Getränke frei Haus und stattet Firmenevents ihres heutigen Unternehmens Velometrik aus. Dabei gehe es nicht nur darum, ein Geschäft oder einen Laden aufzusuchen, um etwas zu kaufen, es gehe, sagt Bauer, „um die persönliche Bindung“.

Antje Bauer Quelle: André Neumann

Den Gewerbeverein Neukieritzsch gibt es seit mehr als zwanzig Jahren, gegründet wurde er am 14. April 1996, 23 Firmen gehörten damals dazu. Zu den Gründungsmitgliedern gehört heute noch unter anderem Autospezialist Andreas Mai. Die beiden Neuen sind Diana Bahndorf mit ihrem Geschäft namens Minimü, in dem es unter anderem selbst genähte Kindersachen, Spielsachen und Geschenkartikel gibt. Zweiter Neuzugang ist Sabine Schallo aus Kieritzsch, sie betreibt einen Online-Handel für sächsische Produkte.

In der Neukieritzscher Öffentlichkeit agiert der Gewerbeverein vor allem als Urheber und Veranstalter des jährlichen Adventsabends in der Vorweihnachtszeit.

Adventsabend ist beliebt

Was 2009 als Weihnachtsbaumverkauf mit Glühwein begann ist heute ein beliebtes vorweihnachtliches Fest unterm Tannenbaum. Der diesjährige Adventsabend findet am 15. Dezember statt. Natürlich werden wieder Weihnachtsbäume verkauft, der Erlös geht wie immer an gemeinnützige Einrichtungen oder Vereine in der Gemeinde. Dazu gibt es unter anderem eine Kindereisenbahn, Süßigkeiten, Getränke, die Feuerschale, Tiere zum Streicheln und Musik.

Zweite Veranstaltung könnte dazukommen

Neuerdings denkt der Gewerbeverein ernsthaft über eine zweite Veranstaltung nach, die die Mitglieder für die Neukieritzscher auf die Beine stellen könnten. Die könnte abwechselnd mit der Neukieritzscher Sommernacht mit französischem Flair alle zwei Jahre im Sommer stattfinden, deutet Antje Bauer an. Grundsätzlich sei die Entscheidung gefallen, was genau es werden wird, sei noch offen. „Ideen sind noch gefragt“, sagt sie. Denkbar sei vieles, von einem Straßenfest über ein Konzert bis zum Filmabend. Zeit zum Überlegen ist noch, die neue Sommerparty wäre 2020 erstmals an der Reihe.

Von André Neumann