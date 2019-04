Borna

Runder Geburtstag bei der Musical-AG der Dinterschule: Zum zehnten Mal stehen die Nachwuchsschauspieler auf der Bühne des Stadtkulturhauses und spielen für die Bornaer. Das diesjährige Stück heißt „ Madagaskar“ und erlebt am 6. April seine Premiere.

30 Schüler proben seit Wochen für die Premiere

Rund 30 Mädchen und Jungen proben seit Wochen, was die Stimmen und die Beine hergeben, schlüpfen in dicke Kostüme und schlagen sich Stunden für die Choreographien um die Ohren. Alles unter Anleitung von Kristin Nicolai, sonst selbst Musicaldarstellerin und heute in zahlreichen Schulen unterwegs, und Musiklehrerin Andrea Stellbogen. Unterstützt werden sie wie jedes Jahr von der Schattentheater-AG, die im Dunkeln leuchtende Requisiten beisteuert und natürlich selbst mitspielt.

Musical-Stücke müssen zahlreiche Bedingungen erfüllen

Mit den Jahren wird es für die Musical-AG allerdings immer schwieriger, passende Stücke zu finden. „Sie müssen rechtlich verfügbar sein, dürfen nicht die Welt kosten, Playback ermöglichen und natürlich machbar für Schüler sein“, zählt Nicolai auf. Und eben an diesen Bedingungen scheiterten bereits einige Ideen, unter anderem das „Phantom der Oper“.

Flucht nach Madagaskar

„ Madagaskar“ hingegen erfüllte alle Kriterien. Zumal natürlich auch so viele Figuren in der Handlung auftauchen, dass die Jung-Schauspieler alle zum Zug kommen. Handlung des Musicals: Vier Zootiere aus New York – Zebra Marty, Löwe Alex, Giraffe Melman und Nilpferddame Gloria – machen nicht nur die Straßen New Yorks unsicher, sondern wollen vor allem eines: fliehen. Gesagt, getan, nach einer kunterbunten Schiffsfahrt stranden sie auf Madagaskar. Doch das Leben in der Wildnis mit ihren Bewohnern hat so seine Tücken.

Zu sehen sein wird das Stück sowohl am 6. April um 19 Uhr als auch am 7. April um 15 Uhr im Stadtkulturhaus. Karten gibt es bei Buch und Kunst in Borna, bei der Touristinformation und im Sekretariat der Dinterschule.

Von Julia Tonne