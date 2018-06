Borna

Während des Unterrichts ist Anne umgekippt: kein Puls, keine Atmung. Doch die Schüler der siebten Klassen des Bornaer Gymnasiums „Am Breiten Teich“ leisten erste Hilfe, beatmen und wenden die Herzdruckmassage an. „Wenn Anne jetzt ein echter Mensch gewesen wäre, hättet Ihr sie gerettet“, zeigt sich Notarzt Deniz Haznedar zufrieden.

Schüler üben Wiederbelebung

Der Anästhesist der Sana Klinik Borna war am Donnerstag mit seinem Kollegen Sebastian Zietz in der Schule, um mit dem Jahrgang Wiederbelebungsmaßnahmen an Puppe Anne zu üben.

Notarzt Deniz Haznedar erklärt mit Hilfe von Puppe Anne, wo bei der Herzdruckmassage gedrückt werden muss. Quelle: Julia Tonne

Einige Jugendliche waren sichtlich fit beim Thema Erste Hilfe, beherrschten die stabile Seitenlage, wussten, dass nach 30-mal Herzdruckmassage zweimal beatmet wird. „Es ist schon erstaunlich, was sie wissen“, betont Haznedar. Allerdings sei das keine Selbstverständlichkeit, gerade viele Erwachsene würden im Notfall nicht helfen – aus Angst, etwas falsch zu machen. „Dabei ist genau das der größte Fehler: nicht helfen“, macht Zietz deutlich, der sich dafür ausspricht, Erste-Hilfe-Kurse verpflichtend alle paar Jahre wiederholen zu lassen.

DRK-Helfer trainieren mit Schülern

Vor Ort waren am Donnerstag zudem Angelika Helm und Steffen Müller vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Leipzig Land. Sie trainierten mit den Schülern das Anlegen von Druckverbänden und das Abnehmen von Motorradhelmen. „Je früher wir schon Kinder und Jugendliche dafür sensibilisieren, desto besser können sie später helfen, wenn es einen Notfall gibt“, begründet Biologielehrerin Ilona Jeworutzki den Medizinunterricht.

Von Julia Tonne