Borna. Mehrere Badegäste standen am Mittwoch vor den verschlossenen Türen des Bornaer Jahnbads. „Das Bad musste aufgrund von unbedingt notwendigen Reparaturarbeiten am Becken geschlossen werden, die während des regulären Betriebes nicht durchführbar gewesen wären“, sagte Stadtsprecher Hans-Robert Scheibe am Mittwoch. „Der Zeitpunkt in den Ferien ist gewählt worden, um den Schwimmunterricht der Schulen, die die Schwimmhalle nutzen, nicht unterbrechen zu müssen“, so Scheibe. Die Schließung betrifft jedoch nur das Schwimmbad, der Saunabereich habe regulär geöffnet. Voraussichtlich werden die Reparaturen bis Freitag abgeschlossen sein, somit kann die Schwimmhalle am Wochenende wieder öffnen.

Von nhr