Borna. In die schier endlose Suche nach dem zweiten Mann in der Bornaer Stadtverwaltung kommt offenkundig Bewegung. Mittlerweile sind nur noch zwei Anwärter auf den Posten des Bürgermeisters/Beigeordneten im Spiel.

Bei den interessierten Bewerbern handelt es sich um den früheren Bürgermeister der Gemeinde Eulatal Karsten Richter (parteilos) und Stefan Fricke (SPD), von Haus aus Jurist und derzeit in Lohn und Brot bei der Industrie- und Handelskammer in Eisenach beschäftigt. Damit wäre der einstige Bürgermeister von Mutzschen, Carsten Graf, der auch zu den Kandidaten gehörte, aus dem Rennen. Offen scheint, welche Chancen die beiden Nachfolge-Kandidaten der Kurzzeit-Bürgermeisterin Andrea Staude (SPD) und ihres langjährigen Vorgängers Frank Stengel (parteilos) angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat haben. Klar scheint, dass die SPD/FDP-Fraktion zumindest in Teilen hinter dem SPD-Mann Fricke stehen dürfte. Richter wiederum, der auf seiner Homepage anlässlich seiner Kandidatur als Frohburger Bürgermeister vor zwei Jahren zumindest einen Link zur CDU hat, könnte mit Stimmen von dort rechnen.

Offen hingegen ist die Haltung der Fraktion „Bürger für Borna“ (BfB). Der einstige Oberbürgermeister und jetzige BfB-Chef Bernd Schröter hatte immer wieder betont, auf dem Stuhl des Beigeordneten müsse jemand mit Bau-Erfahrung sitzen. Bloße Verwaltungskenntnisse seien unzureichend. Schröter hatte erklärt, es sei sinnvoller, den Posten erneut auszuschreiben.

Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagte, prinzipiell könnten beide Kandidaten damit rechnen, dass sie ihr Einvernehmen erteile. Das ist nach sächsischer Gesetzeslage Voraussetzung für die Bestallung eines Beigeordneten.

Die Stelle des Bürgermeisters im Bornaer Rathaus ist seit einem Dreivierteljahr unbesetzt. Die beiden verbliebenen Kandidaten sollen in der August-Sitzung des Stadtrates die Gelegenheit erhalten, sich vorzustellen. Anschließend soll auch die Wahl erfolgen. Unklar ist noch, wann der neue Mann seine Posten in Borna antreten kann. Oberbürgermeisterin Luedtke sagt, das hänge auch von den jeweiligen Kündigungsfristen des neuen Bürgermeisters in seinem derzeitigen Arbeitsverhältnis ab.



Von Nikos Natsidis