Nur noch zwei dritte Klassen an Bornaer Grundschule

Borna Zusammenlegung - Nur noch zwei dritte Klassen an Bornaer Grundschule Die Bemühungen von Eltern und Schulleitung waren umsonst: Ab Montag werden in der Clemens-Thieme-Grundschule Borna aus drei Klassen der Klassenstufe zwei nun zwei Klassen der Stufe drei.

Die Clemens-Thieme-Grundschule hat in diesem Jahr die meisten Erstklässler in Borna. Die 83 Schulanfänger werden in vier Klassen unterrichtet. Quelle: Foto: Thomas Kube