Borna

Der 1. August 2008 war ein Freitag. Daran erinnert sich die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) noch als wäre es gestern gewesen. Kein Wunder. Schließlich war es ihr erster Arbeitstag als Oberbürgermeisterin. Noch sechs Wochen vorher hätten nur die kühnsten Optimisten damit gerechnet, dass sie den seinerzeitigen Amtsinhaber Bernd Schröter (Bürger für Borna) tatsächlich beerben würde.

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke. Quelle: privat

„Ich bin freundlich aufgenommen worden“, erzählt die 47-Jährige, die mittlerweile diejenige ist, die es seit 1990 auf die längste Amtszeit im Bornaer Rathaus bringt. Luedtke hatte sich am Morgen des 1. August 2008 von niemandem zu Hause verabschieden können. „Meine Familie war im Urlaub in Italien.“ Logisch, denn bei der innerfamiliären Jahresplanung war niemand davon ausgegangen, dass sie mitten in den Sommerferien einen Jobwechsel haben würde.

„Das war schon überraschend“, sagt die Oberbürgermeisterin zehn Jahre später mit Blick auf ihren Wahlsieg am 22. Juni 2008. Dass dabei das Thema Kreissitz, ein Aufreger dieser Zeit, eine wesentliche Rolle spielte, war klar. Dass sich die Stimmung zwischen dem ersten Oberbürgermeisterwahlgang, in dem sie noch hinter Schröter lag, und der entscheidenden zweiten Runde gewaltig drehte, „habe ich damals nicht mitbekommen“.

„Freundlichkeit und Zurückhaltung“

Angst vor der neuen Aufgabe, sagt sie, „habe ich aber nicht gehabt“. Als sie an jenem ersten August-Freitag 2008 ins Rathaus kam, konnte sie bei aller Freundlichkeit durchaus aber auch eine gewisse Zurückhaltung spüren. Während Luedtkes erster Arbeitstag im Rathaus, zu dem sie sich wegen Rückenproblemen einen Stuhl sowie einen höhenverstellbaren Tisch von zu Hause mitgebracht hatte, noch nicht übermäßig aufregend war, wurde es am Montag darauf Ernst.

„Meine erste Dienstberatung“, und da saß sie mit allen Amtsleitern oder besser gesagt allen Amtsleiterinnen erstmals am großen Tisch im Oberbürgermeisterzimmer. Zu den ersten wesentlichen Informationen im neuen Amt und damit auch an der Spitze einer Verwaltung gehörte die Erklärung, was es mit Posteingangsstempel auf sich hat. In den ersten Tagen hatte sie vor allem damit zu tun, Akten- und Poststapel abzuarbeiten.

„Habe Kandidatur nie bereut“

Wenn sie heute auf die Zeit vor zehn Jahren zurückblickt, „dann habe ich meine Kandidatur nie bereut“. Obwohl sie es nicht einfach gehabt habe. „Die 100 Tage, die einem normalerweise in einem neuen Amt zugestanden werden, habe ich nicht bekommen.“ Nach einen halben Jahr, so sieht sie es aus heutiger Perspektive, habe sie ausreichend Ein- und Durchblick gehabt, „auch dank der Unterstützung der Amtsleiterinnen“.

Längst ist die erste Frau auf dem wichtigsten Posten in Borna mitten in ihrer zweiten Amtszeit. Spuren von Amtsmüdigkeit? „Nein.“ Im Gegenteil. Und Simone Luedtke will nochmal antreten. Bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2022. Begründung: „Ich bin noch nicht fertig.“

Von Nikos Natsidis