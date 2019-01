Borna

„Die Zeit drängt nicht.“ Das sagt Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) mit Blick auf den Brandschutzbedarfsplan. Auch in Bezug auf ein neues Sportstättenkonzept verspürt die Linken-Politikerin keinerlei Eile. Beides sei in Arbeit. CDU-Ortsverbandschef Henry Kunze hatte kürzlich die Erarbeitung eines neuen Sportstättenkonzepts angemahnt, weil das derzeit gültige Papier mehr als Jahrzehnt alt ist.

Mit der Erstellung eines neuen Sportstättenkonzepts werde ein Büro beauftragt, dass die Sportvereine einbeziehen soll. Damit lasse sich feststellen, was in Borna fehlt. Die Mittel dafür sollen im neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2019/20 enthalten sein. Ähnlich laufe es beim Brandschutz ab, bei dem neben den Bornaern auch die Ortsteil-Feuerwehren einbezogen werden.

Sirenen in Bornaer Ortsteilen werden einmal in der Woche überprüft

In beiden Papieren müsse am Ende stehen, was in den nächsten fünf Jahren gebraucht wird. „Das ist letztlich eine politische Frage“, wobei es sich um Entscheidungen von einer gewissen Tragweite handle. Etwa um die Anschaffung neuer Fahrzeuge für die Brandschützer. Routine-Anschaffungen wie etwa neue Einsatzkleidung habe damit nichts zu tun.

Der Brandschutzbedarfsplan soll auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung im Februar stehen. Inwieweit es dann auch um den Einsatz von Sirenen geht, ist allerdings noch unklar. Während sämtliche Bornaer Ortsteile Sirenen haben, die auch einmal in der Woche lautstark überprüft werden, ist das in Borna anders. Zwar hatte die Linken-Stadtratsfraktion vor zwei Jahren eine entsprechenden Vorstoß unternommen, aber dafür fand sich im Stadtrat keine Mehrheit.

Feuerwehr begrüßt Sirenen im Katastrophenfall in Borna

Die Bornaer Feuerwehr wiederum hatte bisher keinen Zweifel daran gelassen, dass sie den Einsatz von Sirenen im Katastrophenfall in Borna begrüßt. Schließlich ertönen sowohl in Grimma als auch in Wurzen im Alarmfall Sirenen. Zwar werden die Bornaer Brandschützer mittels so genannter Piepser alarmiert, aber diese könnten bei einem Stromausfall womöglich nicht funktionieren. „Ich persönlich bin für Sirenen in Borna“, sagt Luedtke.

Kommentar: Sirenen auch in Borna Sirenen sind laut. Sie durchdringen Mauer, Mark und Bein und sorgen dafür, dass garantiert jeder munter wird. Irgendwie schrecklich, vor allem heutzutage. Im Zweifel aber könnten sie die Rettung sein. Auch in Borna. Wer wenigstens 40 Jahre und älter ist, dürfte sich noch daran erinnern, dass zu DDR-Zeiten jeden Mittwoch 13 Uhr die Sirene ertönte. Ein anschwellender Gesang, durchaus furchterregend, aber zum Glück nur Probe-Alarm. Das war nicht schön, aber auch beruhigend. Weil dadurch in letzter Konsequenz auch jeder hätte erreicht werden können, unabhängig von Rundfunkdurchsagen, Lautsprecherwagen und anderem. Das gilt, fortgeschrittener Technik wie Piepsern für Einsatzkräfte oder allem, was mit Handys zu tun hat, zum Trotz, noch immer. Weshalb die Forderung der Bornaer Brandschützer, im Notfall auch im Stadtgebiet mit einer Sirene alarmieren zu dürfen, nachvollziehbar ist. Zumal davon auszugehen ist, dass die Sirene nicht ertönt, wenn die Feuerwehr nur zur Beseitigung einer Ölspur ausrückt. n.natsidis@lvz.de

Von Nikos Natsidis