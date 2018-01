ÖPNV-Konzept schickt mehr Busse zum Pegauer Bahnhof

Das Pegauer Rathaus hält das ÖPNV-Konzept „Südliches Leipziger Neuseenland“ für sehr gelungen. Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) sieht eine neue Chance für die Aufwertung eines „Eingangs zur Stadt“ . Das Gelände am Bahnhof, „sieht nicht so aus, wie wir uns das vorstellen“, erklärt er. Da sollte doch was zu machen sein.