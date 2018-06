Borna

Zuerst dem Steinadler ins Auge blicken. Eher kam man am Wochenende nicht aufs Gelände der Ökologischen Station Borna-Birkenhain, die anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens ein kleines Fest ausrichtete. Ein befreundeter Falkner aus Nobitz hatte einige seiner Tiere direkt am Eingang auf kleinen Holzpfählen postiert, darunter eine weiße Schleiereule und ein Uhu mit umwerfend schönen Augen. Glücklicherweise angeleint.

Auf Tuchfühlung mit einem Uhu - Falkner Klaus Schulze zeigt Besuchern das Tier. Quelle: Katja Senier

Aus ein paar engagierten Umweltschützern, die im Herbst 1989 am Runden Tisch mitdiskutierten, entwickelte sich ein in der Region fest eingebundener Verein. Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Renaturierung der alten Tagebau-Gebiete ebenso wie die Kinder- und Jugendbildung. Um die Jugendlichen in die Natur zu locken, setzt der Verein auf moderne Technik wie Nachtsichtkameras und digitale Schatzsuche per Handy. So begeistert, wie Geschäftsführer Martin Graichen darüber spricht, kann man sich gut vorstellen, dass er eine Schulklasse mitzureißen weiß.

Etliche Besucher waren zur Ökostation in Birkenhain gekommen. Quelle: Katja Senier

Auf die Frage, ob er sich von der Politik unterstützt fühlt, gab Graichen indes eine ausweichende Antwort. Ja, es habe eine Finanzspritze gegeben letztes Jahr, nämlich 38 000 Euro, die für einige notwendige Baumaßnahmen auf dem Gelände genutzt wurden. Dennoch scheint er unzufrieden. „Die Grünen haben sich bei mir noch nicht blicken lassen, nur die CDU und die Linke waren hier, im letzten Sommer, kurz vor dem Wahlkampf“, berichtete er.

Alles hat seinen Platz im Ökosystem

Naturschutz – das sei nicht nur Geld, das in die Hand genommen wird. Dazu gehöre auch das Bewusstsein, dass jeder Schmetterling, jede noch so unscheinbare Waldpflanze ihren Platz in einem komplizierten Ökosystem hat und das eine ohne das andere nicht leben kann – auch nicht der Mensch. Das letzte kontrovers diskutierte Projekt sei die Rettung einer Eidechsenpopulation entlang eines damals erst geplanten Radweges zwischen Groitzsch und Pödelwitz gewesen.

Station für Wildtiere

Daneben betreibt der Verein, der auch eng mit dem NABU verzahnt ist, eine vom Landratsamt in Borna finanzierte Wildtierpflege-Station. Die kranken oder verletzten Tiere blieben am Wochenende für die Besucher allerdings unsichtbar, um sie vor Lärm und Stress zu schützen. Neben einigen Siebenschläfern sind dort zur Zeit eine Mehlschwalbe, Fledermäuse und vor allem Igel untergebracht, die immer wieder durch Mäharbeiten verletzt werden.

Für Interessierte, die im eigenen Garten die heimische Flora und Fauna hegen wollen, bot der Verein umfangreiches Material an. Im Fokus waren aber vor allem die Kinder, die an verschiedenen Wissensstationen Punkte sammeln oder sich im Bogenschießen probieren konnten.

Kulinarisches, Wandern und Handwerkskunst

Das trübe, kalte Wetter wurde durch zwei am Spieß gebratene Lämmer sowie Bratwurst, Kaffee und Kuchen etwas abgemildert. Wer gut zu Fuß war, wurde von einer gut aufgelegten wissenschaftlichen Mitarbeiterin anderthalb Stunden über den verwilderten Lerchenberg geführt.

Auch alte Handwerkskünste gab es zu sehen: Rena Rauer, Mitarbeiterin der Station im Bereich Finanzen, saß vor ihrem Spinnrad. Die Wolle, aus der unter ihren Händen Garn entstand, stammt von den stationseigenen Schafen, die für die Landschaftspflege gehalten werden. Rauer bedauert den Verlust der alten Kulturtechniken und damit der artenreichen und vielfältigen Landschaften, in denen sich mehr zu leben lohne als zwischen Autobahn und Einkaufscenter.

Die Grenzen des Wirkens der Ökologischen Station Borna-Birkenhain verlaufen entlang wirtschaftlicher Interessen. Trotz mancher Erfolge sei der Kampf um den Erhalt der heimischen Tiere und Pflanzen noch nicht gewonnen, war zu hören. Die Politik habe hier noch ein weites Betätigungsfeld.

Von Katja Senier