Rötha/Oelzschau

Umwelt-Alarm am Sonntagabend: Unbekannte hatten nahe der Straße, die von Oelzschau nach Störmthal führt, drei Behälter mit einer ölhaltigen Flüssigkeit in der Natur illegal entsorgt. Die Polizeidirektion Leipzig sprach von drei Öltanks. Aus einem von ihnen seien geschätzte 40 Liter ausgetreten, so Polizeihauptkommissar Steffen Weide: „Die Feuerwehr verhinderte das weitere Auslaufen.“ Informiert wurde die Polizei über diesen Fund am Sonntagabend. Die Rettungsleitstelle ihrerseits schickte die Feuerwehr Oelzschau in Marsch und den Bereitschaftsdienst des Kreis-Umweltamtes.

„Die Einsatzkräfte richteten die Fässer auf und banden die ausgelaufende Flüssigkeit“, sagt Konstanze Morgenroth, stellvertretende Sprecherin des Landratsamtes, der LVZ. Mitarbeiter der Behörde hätten umgehend ein Entsorgungsunternehmen beauftragt, und das habe die Behälter noch am Abend abtransportiert. „Der Inhalt wird jetzt beprobt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.“ Noch lasse sich nicht sagen, wie stark der Boden durch die ausgelaufene Substanz in Mitleidenschaft gezogen sei.

Von Ekkehard Schulreich