Am 20. Mai richten die Oldtimerfreunde in Elstertrebnitz ihr drittes Oldtimertreffen aus. Zu sehen gibt es historische Pferdestärken auf zwei, drei und vier Rädern – vom Trabi bis zum Traktor. Nach dem Erfolg der ersten beiden Veranstaltungen mit jeweils über 100 Besuchern haben sich die Elstertrebnitzer schon einen Namen in der Oldtimer-Szene gemacht.