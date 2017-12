Oliver und Emily schwingen das Zepter in Kitzscher

Kitzscher. Schlüsselübergabe, Eröffnungssitzung, Festumzug: So einiges ist für die Akteure des Karnevalvereins Kitzscher (KVK) in mehr als 50 närrischen Jahren zur Routine geworden. Die Aufführungen des Weihnachtsmärchens gehören ebenfalls dazu, genauso wie der Seniorenfasching und die Weiberfastnacht. Was Präsident Ralf Kösser und seine Getreuen aber immer wieder vor eine große Herausforderung stellt, ist die Suche und vor allem das Finden eines Prinzenpaares.

Auch im Vorfeld der 54. Session hat sich lange Zeit niemand für diese repräsentative Aufgabe erwärmt. Erst auf Anraten des letztjährigen Paares Kareen und Guido Horn konnte diese Personalie besetzt werden, und zwar mit einem Familienmitglied. Keine Geringere als ihre Tochter Emily-Sophie Graichen (20) aus Thierbach hat zugesagt, an die Spitze des närrischen Volkes in Kitzscher zu treten. Ihr zur Seite steht ihr Freund Oliver Aurig (21) aus Lobstädt. Zusammen schwingen sie nun bis Aschermittwoch als jeweils Erste ihres Namens das Zepter in der Kleinstadt – beziehungsweise als die 54., denn der KVK nummeriert seine Prinzenpaare stets nach der Session.

Die neuen Majestäten, traditionell gekleidet in Blau und Weiß, sind längst Feuer und Flamme für die fünfte Jahreszeit. Emily, die eine Ausbildung zur Zahntechnikerin in Leipzig absolviert und gerade in der Prüfungszeit steckt, ist bereits bühnenerprobt. Seit einem Jahr ist sie Teil der Großen Garde, übt in diesem Rahmen verschiedene Showtänze ein und präsentiert sie vor Publikum. Dass sie nun einige Termine mehr zu bewältigen hat, macht ihr nichts aus. „Ich freue mich auf jeden einzelnen Auftritt“, sagt sie gut gelaunt. Mutter Kareen, die bei ihr die Leidenschaft für das Prinzessinnen-Sein geweckt hat, ist sich ebenfalls sicher: „Zu stressig wird das für sie nicht. Sie macht es ja gerne.“

Freund Oliver studiert zurzeit an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg in der Oberlausitz. Er strebt die gehobene Polizeilaufbahn an, möchte also Kommissar werden. Obwohl er keinerlei Erfahrung im karnevalistischen Metier hat, schwärmt der junge Mann von seiner neuen Rolle: „Wie ich von dem Verein aufgenommen wurde, ist einmalig.“ Er fühle sich pudelwohl und genieße es, bei jeder Veranstaltung dabei sein zu können.

Laut KVK-Chef Kösser wird das neue Paar voll ins Programm integriert. „Oliver und Emily sind jung und intelligent. Das kann nur gut für uns sein“, sagt er mit einem Lächeln. Kösser hofft, dass beide auch nach ihrer Regentschaft dem Verein erhalten bleiben.

Von Matthias Klöppel